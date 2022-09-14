亞青外　大敗予越南　曾以行：對結果失望

港隊U20周三（14日）在亞青外首戰，以1比5不敵越南。為球隊「破蛋」的中場曾以行（Ellison），賽後直言對賽果感到失望，希望球隊可以吸收今場經驗，加強門前把握力，在休息過後再與東道主印尼一搏。

今場形勢被動的港隊，最終以1比5大敗而回，賽後防守中場曾以行直言對結果感到失望，他承認球隊技術、體能及速率上皆不及越南，尤其下半場當體能下降時，完全被對手控制戰局。Ellison續指部分失球有點欠運，認為完全可以避免，但他亦不忘大讚隊友的付出：「大家今場都盡晒力，輸咁多球之後所有人都無放棄，仲保持住一個好好嘅精神面貌，都係值得鼓舞嘅事。」

港隊在上半場尾段一度搶回不少主動權，可惜卻未能取得入球，將比數拉近，Ellison希望球隊在接下來專注提升把握力：「上半場唔能夠將3至4次機會轉化成入球，其實係好致命嘅導火線，希望之後唔好錯過啲機會，再畀人拉開個比數，依樣係今場波學到嘅嘢。」港隊即將在周五（18日）面對東道主印度，Ellison提醒一眾隊友要好好休息，以在當日保持100%狀態，再與對手奮力一搏。