夏蘭特「功夫腳」入世界波　曼城反勝多蒙特

周四(15日)凌晨歐聯G組矚目大戰，曼城主場出擊落後之下，憑史東斯、艾寧夏蘭特比賽末段各入1球世界波，以2比1反勝多蒙特。倒戈主角艾寧夏蘭特使出高難度「功夫腳」入波，技驚四座，有瑞典神鋒伊巴謙莫域影子。

雙方上半場以試探為主，具威脅攻門並唔多，換邊之後發力互相搏槌，踢到56分鐘，多蒙特老將馬高列奧斯喺禁區左路起腳，中場祖迪比寧咸近門頭槌頂入，為「蜜蜂兵團」先開紀錄。

曼城隨即傾力反攻，艾寧夏蘭特有1次射門中柱彈出，戰至80分鐘，曼城中堅史東斯都上前搏殺，佢喺禁區邊右路突然起腳勁射入網，亦係呢位28歲英格蘭國腳自今年2月英足盃後，再次為「藍月亮」入波。

曼城扳平之後，得勢不饒人，僅過4分鐘就反超前，祖奧簡斯路左路用右腳腳面傳入禁區，艾寧夏蘭特凌空使出「功夫腳」射入，非常精彩。

呢位挪威前鋒以22歲零55日成為歐聯史上最年輕為一支球隊入過波，並於倒戈都有波入嘅球員，舊紀錄係西班牙國腳艾華路莫拉達創下嘅22歲零194日，佢曾為皇馬喺歐聯入波，並於倒戈時亦攻入「銀河艦隊」大門。

艾寧夏蘭特今場倒戈入波後拒絕慶祝，以示對前度效力球會多蒙特嘅尊重，佢踢咗21場歐聯累積入26球，效率非常驚人。

曼城2戰2勝有6分排榜首，多蒙特以3分排第2位，同組另1場，哥本哈根主場同西維爾打和0比0，兩隊都只有1分在手。