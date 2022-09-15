射入39隊大門　美斯超越C朗

周四(15日)凌晨歐聯H組，巴黎聖日耳門(PSG)「MNM」鋒線大發神威，美斯、基利安麥巴比、尼馬各入1球，作客以3比1擊敗海法馬卡比。阿根廷球王美斯首次喺歐聯射入海法馬卡比大門，令佢喺呢項賽事累積攻入39支唔同球隊，超越C朗，獨佔第一位。

巴黎聖日耳門上半場24分鐘意外先失波，但好快就由美斯射入扳平，呢位35歲老將下半場妙傳畀基利安麥巴比射入反超前。

值得一提，今仗係麥巴比第46次為PSG踢歐聯，成為球隊史上歐聯上陣次數最多嘅法國球員，亦係首位連續6場歐聯入波嘅法國球員。臨完場前，尼馬突破越位射成3比1。

「MNM」鋒線一齊入波，當中以美斯表現最出色，活動範圍非常大，全場有78次觸球，54次傳球有49次成功交畀隊友，4次嘗試扭過對手有3次成功，加上入1球及1次助攻。

比賽之前，美斯同C朗一樣喺歐聯累積射入38支唔同球隊大門，並列第一位，美斯今場入波後，將紀錄改寫為39隊，由於C朗今屆冇份踢歐聯，變相冇得追，難怪佢今夏咁想離開曼聯。