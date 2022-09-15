「福星」降世　佢入波皇馬全勝

周四(15日)凌晨歐聯F組，上屆冠軍皇家馬德里比賽末段連入2球，主場以2比0擊敗RB萊比錫，中場費達歷高華維迪繼上場西甲後，今仗又入波，呢位24歲烏拉圭國腳效力「銀河艦隊」以來，合共有9場比賽取得入球，結果皇馬獲得全勝，絕對係球隊嘅福星。

由於賓施馬養傷，皇馬主帥安察洛堤今仗以雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、費達歷高華維迪組成鋒線，等到80分鐘，先至由費達歷高華維迪射入打破缺口，亦係佢效力皇馬以來，首次連續2場比賽入波。

費達歷高華維迪2016年加入皇馬B隊，近3年開始獲得重用，佢原本踢中場出身，但教練安察洛堤上季開始不時安排華維迪踢右翼，效果非常好，今季8次上陣已入3球，已追平個人單季最多入球紀錄，成為球隊新破門武器。

另外，後備上陣嘅馬高阿辛斯奧喺補時射入靚波，為皇馬奠定贏2比0，呢位西班牙國腳上仗西甲熱身後，不獲派上陣，因而發脾氣掟水樽，今仗立即入波證明實力。

賽後馬高阿辛斯奧喺社交網上話：「努力就有回報，主場3分到手，屬於團隊嘅精彩比賽。」由歐超盃開始，皇馬今季8場正式比賽全勝，銳不可當。

同組另1場，薩克達同些路迪打和1比1。