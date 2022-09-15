香港隊　備戰亞少外　港隊U17決選名單出爐

香港十七歲以下男子代表隊將於10月初，赴吉爾吉斯斯坦出戰「U17亞洲盃」外圍賽（亞少外），香港足球總會周四（15日）公布球隊23人決選名單，其中入選球員包括早前隨東方龍獅出戰「亞協盃」的楊棟棋，球隊本月底將赴泰國進行集訓，備戰今次賽事。

今次港隊U17大軍，有不少效力港超球隊，包括今季獲晉峰提拔上一隊的戴寬和李呈，以及東方龍獅新星楊棟棋，至於傑志就成為大戶，有9名球員入選。球隊完成本地訓練後，本月24日將前往泰國，進行為期約一周的海外集訓，並於10月1日前往吉爾吉斯斯坦。

被編入第二檔次的港隊U17，於今屆「亞少外」身處I組，賽事將由10月2日至9日於吉爾吉斯斯坦比斯凱克舉行，同組對手包括伊朗、老撾及東道主吉爾吉斯斯坦。今屆「亞少外」10組首名，連同5支最佳次名成績球隊將可躋身2023年「亞少盃」決賽周。

香港十七歲以下男子代表隊決選名單：

門將：石皓心 (傑志)、潘尚希 (理文)、李浩藍

場區球員：楊棟棋 (東方龍獅)、周子謙 (港會)、博偉程、陳浩嘉、陳丞臻、陳源澔、林澔希、劉宇浩、李澤淳、袁振謙 (傑志)、李宗恒 (理文)、李呈、戴寛、徐竟柔 (晉峰)、葉禮滔 (南 華)、張柏軒、葉尚誌、羅子逸、梁城祖、吳宇曦