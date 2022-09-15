現實主義掛帥　羅馬踢「細」利波

羅馬將於歐霸盃C組主場迎戰赫爾辛基。兩隊首輪都輸波而回，論實力羅馬當然優於對手，不過考慮到賽程緊密，加上羅馬教練摩連奴屬「現實主義者」，隨時贏到就算，主Ｗ太熱冇肉食，轉吼中位數3.5球嘅細盤。（Now 644周五凌晨3時直播）

羅馬上輪分組賽踢到88分鐘臨尾香，作客1比2不敵保加利亞球隊盧多格德斯，令人跌眼鏡，相信佢哋吸取教訓後，今仗會打醒十二分精神，避免重蹈覆轍。

加上以摩連奴嘅穩健作風，今仗一旦取得領先優勢，好大機會採取「拉布戰術」，一來唔畀機會對手扳平，二來可以節省體力，佢哋下場意甲仲要同阿特蘭大合演前列大戰，今場歐霸盃未必去盡，好可能小勝收工。

赫爾辛基歐戰保守

芬蘭球隊赫爾辛基實力平平無奇，上輪分組賽主場都以0比2不敵西甲貝迪斯，擺明同歐洲5大聯賽球隊有明顯差距，今仗作客更加難踢，只能主守希望攞到1分。

佢哋踢歐洲賽作風保守，近5場歐霸盃總入球全開2球或以下，入球細值得追捧。

直播表

周五0:45am 歐霸盃 米迪蘭特Vs拉素

Now 645

周五0:45am 歐霸盃 摩納哥Vs費倫斯華路士

Now 646

周五0:45am 歐霸盃 皇家蘇斯達Vs奧摩尼亞

Now 644

周五0:45am 歐霸盃 舒列夫Vs曼聯

Now 643

周五3:00am 歐霸盃 貝迪斯Vs盧多格德斯

Now 645

周五3:00am 歐霸盃 羅馬Vs赫爾辛基

Now 644

周五3:00am 歐協聯 錫爾克堡Vs韋斯咸

Now 643