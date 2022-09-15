港超聯　標準流浪再添外援　簡古爾：相信球隊可以爭冠

港超聯球隊標準流浪周四（15日）宣布，外援簡古爾經試腳後，正式簽約加盟球隊，新季將披上77號球衣，這名28歲的進攻球員，希望今季可協助流浪挑戰冠軍。

曾經入選德國U17及土耳其U19國家隊的簡古爾，以往除了為數支德國聯賽球隊效力外，亦代表艾斯基沙希出戰土耳其超級足球聯賽。經港隊前助教安尼頓推薦來港的簡古爾，首度在歐洲以外的地方落班，但他坦言自己很快便適應了離鄉別井的生活：「標準流浪就好似一個大家庭，球隊上下都好歡迎我，感謝莫會長（莫耀強）嘅支持，同埋李總監（李輝立）喺我初嚟報到時嘅照顧。」簡古爾續指留在歐洲落班不是難題，但聽到很多在亞洲不同地區球隊效力的朋友，談及自身經歷時同樣十分正面，因此令自己願意來港一試。

這位中前場進攻好手已在流浪跟操了一段時間，他豪言今季要幫助流浪衝擊錦標：「外界可能唔會睇好我哋有能力爭聯賽冠軍，但我哋應該相信自己同球隊，我從來唔會滿足以第二、三、四名做目標。」

姓名：簡古爾 Kaan Gül

出生日期：1994年5月1日（28歲）

身高：1米87

國藉：土耳其、德國

司職：進攻中場、左中場、輔鋒

曾效力球會：柏林土耳其人（德國）、柏林許圖爾克（德國）、柏林人AK 07（德國）、艾斯基沙希（土耳其）

球衣號碼：77