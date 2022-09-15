巴西乒球主將　改名換「性」爭巴黎奧運資格

曾出戰三屆奧運的巴西乒乓好手熊原(Caroline Aiko Kumahara)，日前已正式改名為盧卡(Luca Kumahara)，並且近日已完成變性手術，成為世界乒壇首位跨性別球手，他坦言將力爭2024年巴黎奧運的入場券。

現年27歲的盧卡是巴西乒乓球隊的著名女將，曾出戰2012倫敦、2016里約及2020年東京共三屆奧運會，更於去年東京奧運為國家取下最佳成績的女團第9名。過去曾公開自己是女同性戀身份的盧卡，最近宣布自己已完成變性手術，並會在自己喜歡的乒乓比賽上繼續挑戰。

「我從來沒有把自己理解為女孩，從出生有記憶以來，我一直覺得自己是男孩，而順應社會接受異性戀的時間，我感到很痛苦。」盧卡在訪問中講出心底話，「接觸乒乓球之後，我開始知道自己想要什麼，用另一種方法去了解自己，我仍然繼續自己喜歡的事，依靠着乒乓球；很開心我的決定獲得周邊的人包括家人、隊友、教練、國家隊及巴西乒協的認同及支持。」

盧卡未來的路更具挑戰，將以男性運動員身份在賽場競逐，力爭2024年巴黎奧運的資格：「我在國家隊仍有目標要完成，我希望盡我所能去爭取，力爭佳績。」