【港講J.League】矮仔多計　細數日職聯出色矮腳虎

亞洲球員身材普遍比歐美球員矮小，乃球迷一向的共識，而晌日職聯成立接近30年以來，當然出過唔少身材矮小、但又相當踢得的球員，今日就同大家睇下呢班「矮腳虎」裡面的表表者。

1. 本田泰人

細個有玩過日職聯相關電視遊戲的球迷，對本田泰人一定唔陌生。身高只有1米66的本田泰人乃90年代日本國腳級人馬，更加係鹿島鹿角的殿堂級球員。

出生於1969年的本田泰人，晌日職聯成立之前已經係日本球壇內的活躍人物。佢晌1988年從帝京高校畢業後加入本田汽車廠工作，並為FC本田效力，晌當時以半職業的身份出戰日本足球聯賽。之後晌1992年球季、亦即係日職聯首屆賽事前跟隨FC本田教練宮本征勝、加盟鹿島鹿角。

當時年紀唔算大、經驗唔算多的本田泰人，火速晌鹿島鹿角取得正選位置；本田泰人雖然身材矮小，但晌球場上就有跑唔完的氣力，可以話係鹿島鹿角的中場發電機。本田泰人晌場上以防守中場的角色出現居多，攔截狠辣但甚少助攻，因此職業生涯裡面所得到的入波並唔多，1995年球季全季射入3球，已經算係相當罕見。

晌場上角色日漸重要的本田泰人，及後更成為鹿島鹿角的隊長，成為球隊的領導人物。本田泰人晌球會級別賽事的出色表現，亦令佢得到代表日本國家隊的機會，晌1995年首度代表「藍武士」上陣；而晌1996年的阿聯酋亞洲盃決賽周，本田泰人更代表日本晌全數賽事正選上陣，可見佢晌當時日本國家隊的重要性。

不過日本國家隊晌1997年下半年以岡田武史接替加茂周出任國家隊監督一職後，本田泰人晌國際賽的上陣機會隨即大減，結果晌1997年後就再無代表「藍武士」上陣。雖然國家隊生涯唔如意，但本田泰人晌鹿島鹿角就繼續舉足輕重，並一直效力球隊至2006年球季先正式掛靴，最終合共為鹿島鹿角晌日職聯上陣400次。

退役後的本田泰人，並無脫離足球圈，更返回家鄉北九州經營足球學校。除此之外，本田泰人更係日本球壇其中一個有名的Youtuber，經常晌自己的頻道裡面發表對足球的見解，更有訪問其他經典球星的片段，由此可見本田泰人晌當地的江湖地位。

2. 伊東輝悅

第二位要介紹的矮腳虎，就係身高只有1米68的伊東輝悅，而同本田泰人一樣，伊東輝悅同樣係司職防守中場。

1974年出生於靜岡縣的伊東輝悅，1993年高中畢業後即加盟家鄉球會清水心跳，開展職業球員生涯。不過伊東輝悅晌加盟球會首季並無任何上陣機會，要到1994年球季先正式為球會出場，但整季只係上陣6次，機會並唔多。

清水心跳晌1995球季改由宮本征勝執教，呢位晌當年成功令本田泰人上位的教頭，來到清水心跳後就睇中伊東輝悅作為佢手上的中場發電機，造就伊東輝悅的上位之路。1995球季，伊東輝悅的上陣機會大增，全季踢足44場日職聯賽事，奠定自己的正選地位。到1996年球季，清水心跳首度贏得聯賽盃冠軍，伊東輝悅成為球隊晌90年代中期盛世的骨幹成員。1999年球季的聯賽亞軍、2000年亞洲盃賽冠軍盃冠軍、2001年天皇盃冠軍，伊東輝悅全部有份，而佢自己更晌1999球季獲選為日職聯最佳11人之一。

晌球會級賽事的輝煌表現，對伊東輝悅晌國家隊的生涯相當有幫助。伊東輝悅早在1996阿特蘭大奧運，已經代表日本奧運隊晌足球賽事上陣，佢踢足3場賽事之餘，更在爆冷擊敗巴西一仗取得唯一入波，淨係呢個「邁阿密奇蹟」已經可以講一世！大國腳生涯方面，伊東輝悅合共代表過日本隊27次，更有份入選1998法國世界盃大軍，遺憾的就係未曾為「藍武士」贏得任何大賽。

去到千禧年代中期，清水心跳成績一度下滑，更差少少降班收場，但伊東輝悅依然一直係球隊的中流砥柱。可惜的係去到2010球季，當時36歲的伊東輝悅的上陣機會大減，結果同清水心跳不歡而散並晌2011年毅然轉投甲府風林，更踢到2013年季尾離隊。

雖然年紀唔細，但伊東輝悅依然未肯言休，離開甲府風林輾轉效力過長野柏塞羅、秋田藍閃電及沼津青藍等日丙球會，而佢現時晌沼津青藍就繼續係註冊球員，更在早前以47歲 11個月27日的年齡創下日丙最大年紀的出場紀錄，各位球迷如果仲想睇下伊東輝悅晌場上的風采，就記住留意下沼津青藍的比賽喇！

3. 田中達也

同本田泰人一樣，田中達也同樣係帝京高校的畢業生。當然，田中達也出生於1982年，年紀比起本田泰人小一大截，但田中達也身高亦只有1米67，同本田泰人同樣屬於矮腳虎一族。

司職前鋒的田中達也，晌高中時期已經嶄露頭角，更成為當時少數一邊讀書，一邊晌職業球會受訓的球員。2001年高中畢業後，田中達也並無加盟當時接受訓練的FC東京，反而選擇浦和紅鑽。加盟浦和紅鑽後首個球季，田中達也慢慢得到穩定的上陣機會，更晌當季5月面對東京綠茵取得首個職業賽事入球。

晌得到穩定的上陣機會下，田中達也晌場上的表現突飛猛進，2003年球季更加係呢個左腳仔大爆發的一季！田中達也晌當季協助浦和紅鑽贏得聯賽盃冠軍，更獲選為當屆聯賽盃的最佳球員及最佳年青球員。除了聯賽盃，田中達也晌2003年的日職聯球季取得11個入波，亦係佢職業生涯以來拎到最多聯賽入球的一季。

2003球季的出眾表現，為田中達也得到代表日本奧運隊出戰2004奧運足球賽事的機會，可惜的係日本奧運隊晌當屆賽事早早晌分組賽出局。身材單薄、靠速度同腳法搵食的田中達也，晌2005年球季開始經常受傷患困擾，浦和紅鑽雖然晌2006年球季盡攬日職聯及天皇盃冠軍，但田中達也整季只係上陣19場，出力並唔多。

田中達也雖然係浦和紅鑽晌2000年代中期盛世的骨幹成員，但不斷受傷下令佢晌隊中的重要性大減，更影響到自己的國際賽生涯，晌2005至2009年期間，田中達也合共只為日本隊上陣16次，相對較少。慢慢失去正選位置的田中達也，最終晌2013球季轉投新潟天鵝，更在當季上陣32場，亦係佢職業生涯裡面上場次數最多的一季。改以翼鋒姿態上陣的田中達也，加盟新球會後漸漸遠離傷患，可惜的係晌2017年球季無法協助球隊成功護級，黯然降落日乙作賽。

降落日乙後，年紀唔輕的田中達也並無言休，更為新潟天鵝效力至2021年球季至宣佈掛靴，結束20年的職業球員生涯。雖然田中達也的光輝時期唔算長，但代表過大國腳、又出戰過奧運足球賽，更有份為浦和紅鑽贏晒日職聯、天皇盃、聯賽盃及亞冠盃四大賽事，呢個職業生涯總算無憾喇！

4. 大島僚太

現時效力緊川崎前鋒的中場大島僚太，身高亦只有1米68，不過佢本身有嫻熟的技術，足以令佢彌補晌身形上的缺點。

1993年出世的大島僚太，現時仲未夠30歲，晌川崎前鋒更披起10號球衣。出生於靜岡市的大島僚太，晌小學年代就加入過清水心跳青年軍，而佢晌高中大賽有出眾表現後，結果就被川崎前鋒成功招攬，在2011年球季展開職業球員生涯。

大島僚太加盟川崎前鋒後，並無以超新星的姿態登場，要等到2011年5月先正式以後備身份登場，更要等到7月先首次出任正選，不過川崎前鋒當時有老大哥中村憲剛在陣，大島僚太要爭取到機會確係談何容易。

不過到2012球季，大島僚太開始成為球隊的骨幹成員，更在當季取得個人的處子入球，對於當時只有19歲的佢確係唔容易。大島僚太晌得到穩定的出場機會，加上又可以晌老大哥中村憲剛身上偷師，晌場上可以話係有飛躍進步的表現。2016年，大島僚太協助日本奧運隊贏得U-23亞洲盃，取得奧運足球賽入場券，而大島僚太更在當屆的奧運足球賽踢足3場賽事，為日後的國家隊前途好好鋪路。

經過奧運的洗禮，大島僚太晌川崎前鋒開始披起10號的戰袍，晌球隊的地位變得舉足輕重。2017球季，大島僚太以主力身份為川崎前鋒贏得球會史上首個日職聯冠軍，足以令佢晌球會史上名留青史。晌球會的出眾表現亦令大島僚太成為日本國家隊的常客，更有份入選2018俄羅斯世界盃決賽周的日本大軍，遺憾的係大島僚太並無機會出場，而日本最終亦在16強止步。

之不過大島僚太始終身形比較單薄，難免成為容易受傷的男人，上季佢就因傷而晌日職聯只上陣7次，今季到目前為止亦只係踢過9場，更只有3次係以正選姿態出場。作為球迷的唯有希望大島僚太今後可以遠離傷患，盡早重拾昔日佳態啦！

5. 相馬勇紀

晌之前6月舉行的東亞盃足球決賽周表現得光芒四射的日本隊翼鋒相馬勇紀，亦係日本球壇有名的矮腳虎，而佢近年的突出表現將有利佢爭取殺入日本的世界盃大軍名單。

1997年生於東京都的相馬勇紀，身高只得1米65，但佢的高速、良好的過關斬將能力與及一流的入楔時間，就足以令佢晌日職聯站穩陣腳。相馬勇紀職業球員生涯的起步較遲，佢並無好似大部份球員一般晌高中畢業後展開職業生涯，相反佢晌高中畢業後更入讀當地名校早稻田大學，更在2018年球季期間在早稻田大學讀書之餘，又為大學足球隊贏得聯賽冠軍之餘，更間歇為名古屋鯨魚在職業賽中上陣，三線發展下依然表現得甚為穩定。相馬勇紀結果晌2019年大學畢業後正式加盟名古屋鯨魚，以22歲之齡開始職業球員生涯。

早在2018球季，相馬勇紀以兼職球員形式為名古屋鯨魚效力期間，已被當時的監督風間八宏賞識，多次以佢出任球隊正選，最終成功協助名古屋鯨魚護級成功。去到2019年球季，相馬勇紀晌名古屋鯨魚亦得到唔少正選機會，更在下半季被外借到勁旅鹿島鹿角，增加見識。

2020球季，相馬勇紀回歸名古屋鯨魚，更奠定自己的正選位置，結果名古屋鯨魚在當季成功取得日職聯冠軍，殺入2021年亞冠盃。到2021球季，相馬勇紀有機會為名古屋鯨魚晌亞冠盃亮相之餘，更有份代表日本奧運隊出戰延期一年舉行的2020東京奧運，最終協助日本殺入四強階段，可惜的係最終與獎牌無緣。

來到今季，名古屋鯨魚雖然戰績平平，但相馬勇紀依然有好表現，早前的東亞盃足球決賽周更趁住日本隊欠缺海外效力的球員下擔起大旗，取得2個入球成為球隊奪冠的最大功臣。相馬勇紀今季暫時為名古屋鯨魚晌日職聯上陣28次，出場機會穩定之下，相信爭取成為日本國家隊世界盃大軍成員之一會係呢個左腳仔今年最重要的目標。

本周日職聯直播時間：

9月16日下午6：00 鳥棲砂岩 對 鹿島鹿角 有線電視601／661

9月17日下午6：00 柏雷素爾 對 川崎前鋒 有線電視601／661

9月18日下午1：00 橫濱水手 對 北海道札幌岡薩多 有線電視601／661

本周日乙直播時間：

9月18日下午5：00 新潟天鵝 對 水戶蜀葵 有線電視601／661

9月19日中午12：00 熊本羅亞素 對 岩手盛岡仙鶴 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

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