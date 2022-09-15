台維斯盃　香港網球隊周六撼中華台北求突破

香港男子網球代表隊將於9月17至18日出戰台灣舉行的台維斯盃世界第二組，港隊周四（15日）舉行網上記者會宣布參賽陣容，兩項青年大滿貫雙打冠軍得主黃澤林將與王康傑、黃俊鏗及陳珏汛聯手出擊。

香港隊去年獲得台維斯盃世界第二組附加賽資格，今年3月成功擊敗貝寧，奪得正賽入場券，9月17至18日將於台北市網球中心硬撼中華台北隊，力爭2023世界一組附加賽資格。兩軍對上一次交手為2019年於台維斯盃亞洲／大洋洲區第二組賽事，港隊以場數0：3告負。

陣容方面，港隊由主教練Jose Blasi和隊長余曉東領軍，球員包括：王康傑、黃澤林、黃俊鏗、陳珏汛。中華台北則派出吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺和何承叡，其中ATP世界排名185的吳東霖為陣中排名最高球手。港隊隊長余曉東坦言，球隊與對手實力差距頗大，希望盡量向對手施壓，至於單、雙打排陣稍後再決定。

18歲的黃澤林（Coleman）連奪美網及澳網青年組雙打冠軍後，今屆美網青年組闖入單打4強刷新個人最佳紀錄，即將迎接轉戰成人組後首個賽事，他表示，「期待與隊友並肩作戰，期望拉近與對手的距離。」隊友王康傑讚揚Coleman為港隊帶來正面影響，「他的好成績令港隊士氣大增，刺激我們求進步。」

至於3年前宣布退役的前世大運及亞室運銅牌得主黃俊鏗表示，「見Coleman有份打，我立即復出，未來亦不排除會繼續參加港隊賽事。Coleman現時的狀態和信心都是其優點，而且他每星期都有比賽，累積的經驗會成為我們的武器之一。經過3年洗禮，相信兩隊的水平都提高不少，今次對碰應該會比上次更精彩。」