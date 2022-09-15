亞青外　克服作客出戰壓力　港隊撼印尼全力搶分

香港20歲以下男子代表隊在「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽F組首戰不敵越南後，周五（16日）晚上緊接在印尼泗水的格羅拉蓬托莫體育場，挑戰東道主印尼。擁有主場之利的印尼，上場大勝而回，港隊主教練張健峰賽前則希望球員，可以克服作客出戰的壓力，嘗試爭取進攻機會，在被看低一線下全力搶分！（港台電視32周五晚上9時直播）

港隊上場以1比5大敗予近年進步神速的越南，今場更需要面對東道主印尼，主教練張健峰認為球員在作客情況下，首先需要克服心理壓力：「好多主場球迷會入場睇，我相信球員之前都未面對過依個情況，心理壓力一定好大，但其實佢哋應該要慶幸有咁樣嘅機會，去享受依場比賽。」「張峰」續指對手實力較強下，一定會主動爭取3分，但球隊亦會做足賽前部署，希望球員集中在後場防守的同時，亦可以嘗試爭取一些進攻機會，比上場踢得更有進步。

至於上場為港隊「破蛋」的中場曾以行，則提醒一眾隊友在「三日兩戰」下要好好休息，以便在比賽當日保持100%狀態，以及打醒十二分精神，再與對手奮力一搏。

被視為F組出線大熱之一的東道主印尼U20，在賽前積極備戰，繼今年6月參加「土倫盃」後，7月再於主場出戰「U19東南亞錦標賽」，雖然最終未能於分組賽突圍，但仍累積不少實戰經驗。印尼U20上場刻意收起前線主力祖尼亞下，仍以4比0大挫東帝汶，順利旗開得勝，今場只要擊敗港隊，出線機會便高唱入雲，其中頭號射手賓唐個人連中三元，表現搶鏡，港隊需要對此子多加提防。