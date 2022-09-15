泰那33分領永倫大勝　南青落入名次賽

周四（15日）甲一聯賽，永倫憑著「得分機器」泰那轟入33分，以103：78輕取南青，把戰績改寫成6勝1負，升上積分榜第3。而南青經歷麥洛連離隊，以3勝6負結束常規賽，落入「護級組」，但隊長蘇恩樂表示「收貨」。

永倫相隔一個半月重返賽場，球員顯得相當「餓波」，泰那開局兩分鐘已豪取8分，帶隊拉開17：2。反觀南青前日才經歷「三加時」，尚未回氣，撇開「得分機器」泰那不談，亦難阻連浩駿和文俊浩搶分，首節落後14：38。南青展現韌力，靠著吳家麒、蘇恩樂和蘇柏軒三箭齊發，打出15：0的攻勢。但泰那手感不減，射入三分，再接一球「and 1」，單節獨取10分，重新拉開60：40。

換邊後，泰那因不滿球證吹判「食T」，反而激起鬥志，不斷起手，再轟11分。永倫末節收起泰那和賀斯福，換入後備火力不減，其中霍嘉銘取得7分。南青雖有蕭俊傑內外開弓，單節攻入11分，但為時已晚，以78：103落敗。

泰那全場24投12中，包括4球三分，交出33分7籃板6助攻。連浩駿攻入14分。南青方面，蘇恩樂和蕭俊傑分別取得18分和17分。

第五波疫情前，南青有麥洛連坐鎮，氣勢如虹，更擊敗上屆亞軍滿貫，劍指前4。惟麥洛連離隊後，球隊連負崇德飛鷹、康仁福建和南青，終以3勝6負結束常規賽，落入名次賽。隊長蘇恩樂直言結果與期望有落差，但「收貨」：「坦白說，如果有Chris（麥洛連），我們應該會穩步上揚，因為大家夾得好好。他走了，大家雖然不說，都知目標已經不同，變成保頭6，無奈盡了全力都做不到，現在只希望拿回第7。」