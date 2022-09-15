費達拿告別網壇！宣布下周戰畢利華盃後掛拍

一代網壇巨星費達拿宣布即將退役！縱橫球壇24年、座擁20個大滿貫王座、曾雄踞世界排名第一長達310周的「費天王」，周四（15日）於社交網發表長文，指傷患令他「明白身體的能力及限制」，決定下周在倫敦舉行的利華盃，將是他在ATP巡迴賽的告別戰。

被譽為G.O.A.T （史上最偉大球員）的費達拿，自1998年成為職業球手後，經歷無數光輝歲月，是球場內外魅力非凡的紳士，可是，他近年多次接受手術治療膝傷，身體響起警號，年屆41歲的他，已意識到職業生涯已走到盡頭。事實上，去年夏天溫網出局後，他已無法再回復最高狀態、無法落場比賽、無法一如過往20多年南征北討的生活，經過詳細思慮後，退下來可能是不可避免的決定，痛，也別無他選。

「大家都知道，過去3年我受到不同傷患及手術的挑戰，即使我很努力希望能回復比賽狀態，但我同時知道，我的身體的能力及限制，而這個身體訊息最近愈來愈強烈。」這位瑞士球王說：「我已41歲，24年來，戰過超過1500場比賽，網球帶給我超乎想像的東西，但現在，我承認是時候結束我的比賽生涯了。」

「下周的利華盃將是我最後一個ATP賽事，未來，我仍會打網球，只不過我不會再打大滿貫或出席巡迴賽了。」