榮寵與家庭　費達拿：「我是世上最幸福的人」

才華橫溢、風度翩翩、年少得志、扶搖直上、萬人景仰、名利豐收......幾乎想得出的「人生勝利組」褒義詞，統統都可以應用在費達拿身上。網球帶給他無數光環，21歲便捧起第一個大滿貫錦標，24年的職業生涯，都是如此從容不迫，令人羡慕不已，而作為一個懂得感恩的人，他亦多謝上蒼：「我覺得自己是世界上最幸福的人」。

球場內，來自瑞士巴塞爾的費達拿，創下一個又一個網壇歷史，「巴閉」戰績一籮籮。他由2003年開始，一共奪得8次溫布頓、5次美網、6次澳網及1次法網獎座；是史上8位贏得「四大全滿貫」的經典之一。他總共摘下103個巡迴賽冠軍，包括6次年終賽成為盟主。全盛期之一的2005年至2010年，他在19個大滿貫中躋身18次決賽，豪奪其中12個錦標，那時，費達拿是令敵人聞風喪膽的名字。

目前他保持22項健力士紀錄，是擁有最多ATP決賽席位、最長連續躋身大滿貫決賽、最多大滿貫單打勝仗....等等創舉的球星。他曾連續237個星期連續雄霸「世一」寶座，奮鬥至36歲仍成功問鼎一哥位，年輕球員都要寫個「服」字給他。

網球是最富有的運動之一，費達拿早已躋身富布斯富翁行列，單是獎金數，已賺取逾1億3000萬美元，是歷來第3高收入，這還未計算代言等豐厚收入。不過人生旅途上，有錢也不等於贏得全世界，費達拿在網球外亦是「冠軍」，他年輕時與瑞士女網手米爾卡拍拖，現擁有美滿婚姻，育有一對孖囝、一對孖囡，他將視家庭為未來最大目標：「很感恩，上天給我當網球員的才能，而我所達到的成績實在是我不敢想像的，我覺得自己是世界上最幸福的人之一。」