【有片】入波都嬲豬！C朗無禮趕走女Fans

C朗拿度喺歐霸盃打破入球荒，不過呢位葡萄牙球星心情仍然唔多靚，半場期間有一名女球迷想搵佢合照，但C朗竟然大力Fing手示意對方走開，唔少球迷睇到呢一幕，都批評C朗態度無禮。

曼聯作客舒列夫一仗，C朗喺上半場尾段射入12碼，拎到今季第1個入波，半場返更衣室期間，一名紅衫女球迷拎住手機，戰戰兢兢咁行埋去想合照，當女球迷一開口，C朗連望都唔望就大力Fing手，嚇到個女仔即刻縮開。

影片曝光後，大部份網民都同意C朗有權拒絕合照，而且半場同球迷影相亦唔合適，問題係C朗展現出嘅態度同大力Fing手行為，都畀人「冇禮貌」嘅感覺。事實上，C朗完場後再拒絕另一位男球迷合照，做到一視同仁。

今年4月曼聯對愛華頓嘅英超，C朗曾經喺球員通道打爛一名拍片小球迷嘅手機，後來證實小球迷係一名14歲自閉症男童，英國警方事後對C朗作出警告並下令賠償，而C朗亦喺社交網公開道歉。