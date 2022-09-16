不捨費達拿退役　拿度：期望這一天永遠不會來

瑞士天王費達拿宣告即將掛拍，體壇各界對這位屹立網壇24年的傳奇都紛紛表示不捨及致敬，作為費天王職業生涯最偉大對手兼好手的拿度，在社交網上發文：「對我及世界體壇這是悲傷的一天，我期望這一天永遠都不會來。」

被球壇稱為「2R」(Roger及Rafa)的費達拿與拿度，每逢在賽場相遇總會令球迷帶來驚喜，今年先後贏得澳網及法網冠軍的拿度，早前曾公開表示，期望這位老戰友可以盡快回歸賽場，但卻原來他們在賽場重遇之時，就是費達拿告別之作，「親愛的Roger,我的朋友及對手，我期望這一天永遠不會來，這對我及世界體壇都是悲傷的一天。很榮幸多年來可以與你一起，度過場內場外很多美妙的時光。」事實上，「2R」過去在賽場上碰頭40次，當中包括多次在大滿貫碰頭，而最近一次已是2019年溫網4強，當時費達拿贏3比1。

隨着年齡問題、傷患影響，拿度對這位舊戰友即使不捨下送上祝福，「我們未來還有很多時間可以聚在一起，我們還有很多事情可以一起做；現在我衷心祝福你與太太Mirka、孩子們及家人享受當下，倫敦@利華盃見。」

為費達拿退役送上祝福豈只網壇名人，就連球王比利亦在社交平台上戴了與費達拿的合照，向這位即將告別的網球球王送上祝福:「放下我們所愛做的事業總是一個艱難決定，然而我們總能找到平靜，因為我們知道如何對生涯中面臨的每一個挑戰都盡了最大努力。」比利更坦言雖然退役是艱難決定，但費達拿在球壇的身份不變，「我能想象這一天對你來說是多麽艱難。無論是為了球迷的愛，還是為了比賽，為了一路上結識的朋友，你的旅程對世界都很有影響力。你是，並且永遠是一個偶像。」