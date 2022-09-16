英格蘭點兵惹爭議　點解馬古尼仲有份？

英格蘭領隊周四(15日)公布最新一期國家隊名單，效力賓福特嘅前鋒艾雲東尼首獲徵召，呢位26歲射手今季表現突出，入選實至名歸。不過領隊修夫基選人準則亦有爭議，喺曼市淪為大後備嘅哈利馬古尼、勞基梳爾同加雲菲臘斯照樣上榜，似乎唔多公平。

修夫基今次挑選28人名單，有16個係嚟自Big6，其中曼城獨佔5人，而曼聯就有哈利馬古尼同勞基梳爾2個代表，不過2人喺「紅魔鬼」已經被貶後備，近期出場機會極少，而加雲菲臘斯喺曼城亦有同一情況，照樣入選係靠「名氣」多於「表現」。

對於外界質疑，修夫基回應指出：「佢哋嘅(上陣)情況的確唔理想，但我覺得佢哋係國家隊重要成員，而且距離世盃開波前仲有好多比賽。」

英格蘭名單：

門將●甸恩軒達臣(諾定咸森林)、尼克普比(紐卡素)、蘭斯達爾(阿仙奴)

後衛●阿歷山大阿諾特(利物浦)、芝維爾(車路士)、高亞迪(愛華頓)、艾歷迪亞(熱刺)、馬克古希(水晶宮)、列斯占士(車路士)、勞基梳爾(曼聯)、哈利馬古尼(曼聯)、史東斯(曼城)、湯姆利(羅馬)、捷比亞(紐卡素)、基爾獲加(曼城)

中場●祖迪比寧咸(多蒙特)、美臣蒙特(車路士)、加雲菲臘斯(曼城)、迪格蘭賴斯(韋斯咸)、禾特普斯(修咸頓)

前鋒●譚美阿巴謙(羅馬)、查洛保雲(韋斯咸)、菲爾科頓(曼城)、基亞利殊(曼城)、哈利卡尼(熱刺)、布卡約沙卡(阿仙奴)、史達寧(曼城)、艾雲東尼(賓福特)