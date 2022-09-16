費天王退役效應　利華盃門票炒到天價

擁有20項大滿貫冠軍的費達拿將於下周五在倫敦舉行的利華盃戰畢後正式掛拍，這個消息一出令賽事一票難求，VIP門票更被炒到天價達50萬美元(約390萬港元)一張。

今屆的利華盃陣容已經極具吸引力，破天荒首次邀請到昔日的BIG4，即費達拿、拿度、祖高域及梅萊組成「歐洲夢幻隊」出戰，配合另兩位球星包括希臘的西西帕斯及剛在美網屈居亞席的挪威球手魯特；而隨着費達拿宣布以這個邀請賽作為生涯告別戰後，官網問票即火速售罄，有二手網站即現炒飛熱潮，一張VIP的高價門票(官網售2420英鎊)開價43萬至50萬美元不等，並註明包含VIP通行證、VIP休息室通道等等。

利華盃將於本月23至25日在倫敦舉行，由歐洲隊對世界隊，昔日四大天王組成的歐洲隊將由網壇名宿波格任隊長領軍，而麥恩萊則率世界隊迎戰，隊員包括迅速冒起的美國球手泰科爾（Frances Tiafoe）、費斯（Taylor Fritz）、沙克(Jack Sock)、 加拿大的艾利亞森（Felix Auger-Aliassime）、 阿根廷的舒華沙文（Diego Schwartzman）及 澳洲的迪米奴爾(Alex de Minaur)。