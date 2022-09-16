維港泳10.23上演　何詩蓓任大使冀為港人注入正能量

「新世界維港泳」再度回歸並定於今年10月23日上演，今屆賽事以「全城游出快樂力量」為主題，由東京奧運自由泳兩銀得主何詩蓓(Siobhan)及前港隊游泳代表朱鑑然擔任活動大使，盼為疫情下的港人注入正能量。

賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額共1500個，明日（9月17日）上午11時起接受網上報名，至9月23日截止。對於擔任今年的活動大使，Siobhan表示興奮：「每次比賽後回到香港，和家人及朋友見面，分享自己的旅程及經歷，就是我最快樂的時刻。我很高興今年成為新世界維港泳活動大使，帶動更多人一起參與這項運動盛事，在香港最矚目的維港暢泳，相信會是非常難得的體驗。我希望藉著推廣游泳的樂趣，與身邊的人分享參賽喜悅，為香港帶來更多開心正能量。」

何詩蓓更分享了她的快樂小秘密：「在密集的練習後，我喜歡相約隊友一起塗指甲油，既可減壓，在泳池中看著繽紛鮮艷的顏色，亦能令我的心情放鬆！」在大學修讀兒童心理學的Siobhan，坦言自己從小朋友身上體會了快樂的真箇：「小朋友快樂時大笑，難過時哭泣，很直接；我是一個很容易開心的人，透過分享充滿著笑容的照片，希望我的快樂力量可以推動更多人。」

至於現為演員的前港隊代表朱鑑然(Kevin)坦言希望參加維港泳，並試圖挑戰競賽組：「雖然拍戲時間長，我都會抽空練水，或相約好友出海滑水。如果工作安排許可，希望能親身參與今年的新世界維港泳，我更會向好兄弟胡子彤和吳肇軒下戰書，邀請他們一同報名參加，一起在維港中暢泳。」