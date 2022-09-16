Red Bull Takeover虛擬跑　楊文蔚林德信教你致勝方法

這次「Red Bull Takeover」的Checkpoints位處東九龍，由九龍城至觀塘，以城市平地為主，適合所有熱愛運動的人士，無論你是新手抑或訓練有素，絕對可以游刃有餘。不過想爭取佳績、協助你所屬隊伍贏得比賽，適合的訓練計劃及比賽戰略是不可或缺的。趁着距離10月8日比賽日尚有3個星期，兩位隊長楊文蔚、林德信與大家分享訓練心得以及比賽戰略。

作為藍隊隊長兼香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚指出，「Red Bull Takeover」是一項定向跑比賽，是智力與體力並重的運動，考驗參加者的導航技巧、專注力與跑步速度。良好的體能與奔跑速度是參賽者取得優異成績的基石。因為比賽時間為3小時，耐力訓練是最基本的，同時要加強變速間歇跑訓練，因為參加者要前往不同的Checkpoints，並且接受不同的挑戰。

體能擔當的楊文蔚建議大家可以結合多種訓練模式提高自己的體能、肌肉爆發力、耐力以及速度。除了平時的跑步訓練，可做一些慢、中、快速度相結合的訓練，如400m中速、60m慢速、200m快速、400m中、800m慢、100m衝刺，重複來回跑等等。另外，比賽即使以平地為主，但當中亦有斜路、樓梯，對於肌肉的爆發力和持續耐力都是一種考驗。大家可以透過在斜路、樓梯進行連續跑、做原地高抬腿、連續深蹲蛙跳、跳繩、立臥撐跳等訓練來提高爆發力。

至於紅隊隊長林德信首次參加「Red Bull Takeover」，作為瑜伽導師兼擁有高學歷的他，參加這項既考驗體能和智力的運動，當然有充份的準備及策略。他表示，「Red Bull Takeover」的參賽者要透過手機應用程式，走訪東九龍的近三百個Checkpoints，透過跑步及各項體能挑戰收集積分，所以，賽前一定要了解Checkpoints位置、可獲取積分的高低以及各項挑戰的內容。另外，適當的裝備亦十分重要，輕便服飾、適量飲用水、一部裝有Red Bull Takeover App的手機是基本配備。」

「Red Bull Takeover」的參賽者在登記報名時，須選擇加入由楊文蔚或林德信率領的其中一支隊伍。比賽定於10月8日下午3時至6時舉行，參加者需於3個小時內並透過手機應用程式「Red Bull Takeover」尋找Checkpoints進行各項挑戰、任務，參加者更可以用手機應用程式追蹤各自的即時比賽積分，與同隊隊員互動傳訊、保持聯絡，協助隊伍爭取更好的成績，所以未到比賽最後的一分鐘也不知鹿死誰手，十分刺激！賽事累計總平均分最高的隊伍，將會成為冠軍。勝出隊伍的成員，以及個人積分排名最高的參賽者，將會贏得日本之旅參加Wings For Life World Run 2023 App Run及精美獎品。