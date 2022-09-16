森林防線崩潰士氣差　富咸平手盤抵玩

英超戰火重燃今晚上演兩場比賽，包括諾定咸森林主場對富咸，雙方都係今季新升班球隊，但表現有天壤之別；森林遭遇聯賽3連敗，合共失11球，猶如不設防。反觀富咸頻頻搶分得手，即使面對傳統勁旅亦毫不畏懼，趁住森林陷入頹勢，就算作客都有力全取3分，平手盤捧富咸。（Now 622周六凌晨3時直播）

諾定咸森林升班之後，簽入超過20位球員，陣容出現大幅度變動，導致默契不足，表現攻不銳、守不穩，踢6場英超僅得1勝1和4負，而且表現愈踢愈差，近期防線出現大崩潰，包括慘吞曼城6蛋。最離譜係上仗主場對另一支弱隊般尼茅夫，森林上半場領先兩球，以為可以擸晒3分，點知最後竟然倒輸2比3，對士氣造成嚴重打擊，恐怕短期內都難望翻身。

富咸遇弱搶分良機

至於富咸首輪英超打和利物浦2比2，令人刮目相看，之後佢哋仍然有不俗發揮，近5場聯賽取得2勝1和2負，該兩場敗仗對手係勁旅阿仙奴及熱刺，值得留意富咸即使輸波，但都只係僅負1比2，表現並唔失禮，今仗對住實力較差嘅森林，相信正係富咸搶分良機。睇番近3次作客對諾定咸森林，富咸全部勝出，今場開出平手盤，富咸當然值博。