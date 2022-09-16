香港隊　交代友賽安排　足總CEO：望球迷自律

為慶祝港隊逾半世紀後再闖「亞洲盃」決賽周，足總主席貝鈞奇周五（16日）宴請一眾港隊晉級功臣。同日足總公布港隊將於本月兩度友賽緬甸，其中9月24日賽事更會開放予球迷入場，有份出席宴會的足總行政總裁譚秋朗，透露昨日才獲政府「開綠燈」，並交代今次友賽的安排及相關檢疫措施，希望屆時能吸引逾萬人入場支持港隊。

港隊早前遠赴印度出戰「亞洲盃」外圍賽獲得佳績，相隔半世紀後再奪決賽周資格。足總主席貝鈞奇是日於尖沙嘴一間餐廳設宴，慰勞一班港隊職球員。宴會上除了有一班早前出戰「亞洲盃」決賽周的港隊球員之外，包括主教練莊恩安達臣在內的一眾教練團成員，皆有份獲邀出席。席上貝生私人向每位港隊職球員大派利是，並透露獎金總值30多萬。

足總同日公布港隊將於本月友賽兩鬥緬甸，其中於下周三（21日）首戰為閉門作賽，下周六（24日）次戰將開放球迷入場，有份赴宴的足總CEO譚秋朗對此安排解釋指：「本港檢疫措施比較嚴謹，外隊一場嚟到，唔想只係踢一場，但如果兩場都對外開放，吸引力冇咁高，教練都希望第一場閉門進行，畀平時非正選球員落場。」他表示主帥安達臣認為打夜波氣氛更佳，遂安排賽事於夜晚8時開賽，讓球迷有充裕時間入場觀戰。今次賽事為《國歌法》實施後，港隊首次主場出擊，譚希望球迷保持自律：「運動始終係中立，希望球迷能夠做好啲，等比賽完滿完成。」

對於今次友賽檢疫安排，譚秋朗指緬甸國家隊周日（18日）晚抵港後，會遵循「3+4」檢疫隔離措施，首3日會實行「點對點」讓球隊到球場進行操練。至於港隊球員於9月21日與緬甸進行首場閉門比賽後，需入住酒店隔離，24日比賽後，球員的安心出行會變成「黃碼」，惟無需再接受酒店隔離。譚秋朗不忘感謝政府各部門的幫助，形容今次友賽籌辦過程極具挑戰性，希望屆時香港大球場的賽事能吸引過萬名球迷入場。