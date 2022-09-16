迪甘斯：普巴想踢世盃好抆水

法國隊公布最新一期國際賽23人名單，由基利安麥巴比孭飛，領隊迪甘斯回應保羅普巴出戰世盃機會時表示，所有入選世盃大軍隊員必須處於最佳狀態，言下之意普巴入選今屆世盃名單都好抆水。

普巴今夏由曼聯重回祖雲達斯，但季前熱身賽就受傷，傷及膝蓋半月板，9月初復操時再度受傷，最終接受半月板切除手術，預計休息至10月底。對於普巴情況，迪甘斯並未許下任何承諾，只強調所有入選隊員必須處於最佳狀態。

迪甘斯指出：「普巴將盡最大努力復出，但不能冒險，我唔肯定佢能否參加世盃，無論任何球員，首先必須證明自己處於最佳狀態，否則我就唔會選佢。」迪甘斯言談間為普巴定下入選門檻：康復→復出→有好表現→入選世盃名單。

至於最新一期法國隊名單如下：

門將：洛里斯(熱刺)、邁治蘭(AC米蘭)、艾路拿(韋斯咸)

後衞：華拉尼(曼聯)、班捷文柏華特(拜仁慕尼黑)、祖利斯古迪(巴塞隆拿)、迪奧靴南迪斯(AC米蘭)、費蘭特文迪(皇家馬德里)、烏柏美卡奴(拜仁慕尼黑)、威廉沙列巴(阿仙奴)、居勒斯(馬賽)、班洛特巴迪亞舒尼(摩納哥)

中場：拉美奧比(祖雲達斯)、曹亞文尼(皇家馬德里)、古安杜斯(馬賽)、尼干古(RB萊比錫)、卡馬雲加(皇家馬德里)、尤索夫科芬拿(摩納哥)

前鋒：基奧特(AC米蘭)、基沙文(馬德里體育會)、基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)、奧士文尼迪比利(巴塞隆拿)、高路梅安尼(法蘭克福)