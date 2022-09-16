亞青外　港隊U20不敵印尼無緣晉級

身處「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽F組的香港二十歲以下男子代表隊，周五（16日）第二輪賽事與東道主印尼交鋒。最終港隊雖然有陳傲軒成功「破蛋」，但仍以1比5不敵印尼，在早場越南大勝東帝汶下，宣告無緣晉級。

港隊正選陣容與上場對越南相比，共作出4個調動，趙聡悟首度擔正，與陳傲軒及陳嘉宝於前線衝鋒陷陣，門將續用龐焯熙，上場為港隊「破蛋」的曾以行繼續正選出擊。

首場分組賽大勝東帝汶的印尼，是役開局即採取主動，10分鐘就有拉班尼接應右路罰球頂彈地波入網，為東道主先開紀錄。印尼到22分鐘再有尼高右路與隊友撞牆後，壓入禁區射門中內柱彈入成2比0。38分鐘，印尼中場茅蘭拿右邊傳中，拉班尼力壓港隊後衞頭鎚攻門，被龐焯熙接實。5分鐘後，沙拿甸右邊禁區頂與隊友撞牆後殺入禁區，笠過出迎的龐焯熙，協助印尼完上半場前以3比0領先。

到下半場，印尼球員在禁區內犯手球被判被12碼，陳傲軒操刀被撲出，可幸自己仍能夠補中入網，63分鐘為港隊「破蛋」。隨後港隊換入馬希偉及宏愷志等球員，但到86分鐘，馬些連奴接應右路直線射入，為東道主重新拉開3球差距，並於89分鐘射入12碼，個人梅開二度。最終香港以1比5不敵東道主印尼。