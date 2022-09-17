夏蘭特當選8月最佳球員　創造一項恐怖數據

英超賽會正式公布曼城前鋒艾寧夏蘭特當選8月最佳球員，成為史上第10位首季登陸英超，第一個月就獲此殊榮嘅球員。呢位綽號「魔人布歐」嘅22歲挪威國腳仲創造一項恐怖數據，今季英超平均觸球13.2次就入到1球，效率極之驚人。

艾寧夏蘭特今夏以5,100萬鎊轉會費由多蒙特加盟曼城，迅速融入球，已轟入10個英超入球，其中8月上陣5場聯賽入9球，打破阿古路、麥奇昆尼嘅紀錄，成為英超史上首5場上陣最多入波嘅球員，當選8月最佳球員絕對實至名歸。

至於英超史上另外9位首季登陸英超就獲得8月最佳球員獎嘅人，包括奇連士文、真路拿、貝加、羅比堅尼、迪亞高哥斯達、安祖阿休、安東尼馬迪爾、普基、般奴費南迪斯。

包括9月英超在內，艾寧夏蘭特今季平均觸球13.2次就入到1球，排第2位嘅安東尼馬菲奧斯要觸球28次，先至入到1球，第3位哥林威爾遜平均28.5次觸球入1球，第4位阿歷山大伊沙克更加要觸球39次先至入到1球，可見艾寧夏蘭特入球效率高主要競爭對手超過一倍。

另外，阿仙奴主帥阿迪達當選英超8月最佳領隊，兵工廠上月5場英超全勝，直至上仗聯賽不敵曼聯先至斷纜，成績更勝「師傅」哥迪奧拿。