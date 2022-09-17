熱刺鬥包尾李城　孫仔開齋機會來了

2022年09月17日 13:02
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    周中歐聯嘗到今季首敗嘅熱刺，將於英超主場迎戰包尾嘅李斯特城。熱刺開季戰績理想，英超6仗錄得4勝2和佳績，相反李斯特城5連敗後僅得1分墊底，士氣差天共地。不過熱刺嘅進攻戰術比較單調，而且中場創造力不足，想攻破以1分為目標嘅李斯特城並唔容易，博中位數2.5球入球細更加好分。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）
    哈利卡尼獨力難撐
    熱刺今季加入李察利臣，配合哈利卡尼、孫興民等前鋒組成星級鋒線，不過踢落就展現唔出預期威力，上季英超金靴孫興民今季仲未入過波，表現受到批評。
    領隊干地嘅反擊戰術亦嫌單調，前線入波及創造都靠哈利卡尼一人支撐，周中歐聯慘吞士砵亭兩蛋後，熱刺近6場比賽有5場總入球為2球或以下，足證攻力麻麻。
    作客嘅「狐狸」李斯特城深陷降班危機，佢哋今夏有多位主力離隊，但未見增兵安排，經歷聯賽5連敗後，今季6仗只得1分排包尾。
    領隊羅渣士盛傳將被炒魷，為保帥位今場唔可以再輸，作客會以1分為目標，用番最擅長嘅穩守突擊戰術，預料今場戰況會陷入拉鋸，開入球細機會高。
    直播表
    周六6:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 廣島三箭
    有線604、664台
    周六6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 川崎前鋒
    有線601、661台
    周六7:00pm 德乙 比勒費爾德 Vs 基爾
    on.cc東網
    周六7:30pm 英超 狼隊 Vs 曼城
    Now 621、611
    周六7:30pm 英冠 史雲斯 Vs 侯城
    有線602、662台
    周六8:00pm 西甲 馬略卡 Vs 艾美利亞
    Now 632
    周六9:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 安玻里
    Now 638
    周六10:00pm 英超 紐卡素 Vs 般尼茅夫
    Now 621
    周六10:00pm 英冠 屈福特 Vs 新特蘭
    有線601、661台
    周六10:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 艾爾切
    Now 632、Viu TV 96
    周六11:00pm 法甲 蒙彼利埃 Vs 斯特拉斯堡
    Now 639
    周日凌晨零時 意甲 史柏斯亞 Vs 森多利亞
    Now 638
    周日凌晨零時 俄超 莫斯科戴拿模 Vs 辛尼特
    有線602、662台
    周日0:30am 英超 熱刺 Vs 李斯特城
    Now 621、611
    周日0:30am 西甲 華倫西亞 Vs 切爾達
    Now 632
    周日1:00am 美職 紐約城 Vs 紐約紅牛
    Now 639
    周日2:45am 意甲 拖連奴 Vs 薩斯索羅
    Now 638
    周日2:45am 英冠 米杜士堡 Vs 洛達咸
    有線601、661台
    周日3:00am 西甲 畢爾包 Vs 華歷簡奴
    Now 632
    周日3:00am 法甲 里爾 Vs 圖盧茲
    Now 639
    周日7:30am 美職 奧蘭多城 Vs FC多倫多
    Now 638
    周日8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 夏洛特FC
    Now 639
    周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 西雅圖海灣者
    Now 639
    周日10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 科羅拉多急流
    Now 638