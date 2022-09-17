熱刺鬥包尾李城　孫仔開齋機會來了

周中歐聯嘗到今季首敗嘅熱刺，將於英超主場迎戰包尾嘅李斯特城。熱刺開季戰績理想，英超6仗錄得4勝2和佳績，相反李斯特城5連敗後僅得1分墊底，士氣差天共地。不過熱刺嘅進攻戰術比較單調，而且中場創造力不足，想攻破以1分為目標嘅李斯特城並唔容易，博中位數2.5球入球細更加好分。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

哈利卡尼獨力難撐

熱刺今季加入李察利臣，配合哈利卡尼、孫興民等前鋒組成星級鋒線，不過踢落就展現唔出預期威力，上季英超金靴孫興民今季仲未入過波，表現受到批評。

領隊干地嘅反擊戰術亦嫌單調，前線入波及創造都靠哈利卡尼一人支撐，周中歐聯慘吞士砵亭兩蛋後，熱刺近6場比賽有5場總入球為2球或以下，足證攻力麻麻。

作客嘅「狐狸」李斯特城深陷降班危機，佢哋今夏有多位主力離隊，但未見增兵安排，經歷聯賽5連敗後，今季6仗只得1分排包尾。

領隊羅渣士盛傳將被炒魷，為保帥位今場唔可以再輸，作客會以1分為目標，用番最擅長嘅穩守突擊戰術，預料今場戰況會陷入拉鋸，開入球細機會高。

直播表

周六6:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 廣島三箭

有線604、664台

周六6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 川崎前鋒

有線601、661台

周六7:00pm 德乙 比勒費爾德 Vs 基爾

on.cc東網

周六7:30pm 英超 狼隊 Vs 曼城

Now 621、611

周六7:30pm 英冠 史雲斯 Vs 侯城

有線602、662台

周六8:00pm 西甲 馬略卡 Vs 艾美利亞

Now 632

周六9:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 安玻里

Now 638

周六10:00pm 英超 紐卡素 Vs 般尼茅夫

Now 621

周六10:00pm 英冠 屈福特 Vs 新特蘭

有線601、661台

周六10:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 艾爾切

Now 632、Viu TV 96

周六11:00pm 法甲 蒙彼利埃 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周日凌晨零時 意甲 史柏斯亞 Vs 森多利亞

Now 638

周日凌晨零時 俄超 莫斯科戴拿模 Vs 辛尼特

有線602、662台

周日0:30am 英超 熱刺 Vs 李斯特城

Now 621、611

周日0:30am 西甲 華倫西亞 Vs 切爾達

Now 632

周日1:00am 美職 紐約城 Vs 紐約紅牛

Now 639

周日2:45am 意甲 拖連奴 Vs 薩斯索羅

Now 638

周日2:45am 英冠 米杜士堡 Vs 洛達咸

有線601、661台

周日3:00am 西甲 畢爾包 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日3:00am 法甲 里爾 Vs 圖盧茲

Now 639

周日7:30am 美職 奧蘭多城 Vs FC多倫多

Now 638

周日8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 夏洛特FC

Now 639

周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 西雅圖海灣者

Now 639

周日10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 科羅拉多急流

Now 638