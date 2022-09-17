黃澤林為港隊響頭砲　台維斯盃暫與台北平手

香港網球新星黃澤林（Coleman）周六在台灣舉行的台維斯盃世界第二組，為港隊打頭陣與中華台北的莊吉生爭逐，雙方激戰了2小時27分鐘，Coleman在刁時局險勝，為港隊搶得寶貴一分。經過首天兩場單打賽事後，港隊與中華台北暫以1比1平手，明天將爭逐雙打賽事，對賽事相當關鍵。

比賽在台北市網球中心上演，香港作客與中華台北力爭2023年世界一組附加賽資格，剛結束美網的Coleman保持「托弗」先為港隊亮相，面對33歲的台北好手莊吉生初段表現不穩，以1比6先失一盤，但自己重整過後以6比4袋走第二盤，扳成平手，雙方在決勝盤鬥得更激烈，更要以刁時局決勝，Coleman初段一口氣連取3分，但莊吉生未有放棄並愈打愈烈，一度拋離兩分，隨後雙方4度平手後，黃澤林在第三次賽點終於成功過關，以總成績1比6、6比4、7比6(10比8)為港隊旗率先敲響勝鼓。

隊友王康傑在第二場單打隨即上陣，迎戰中華台北的頭號男單、世界排名185的吳東霖，最終爭逐了1小時10分鐘後，王康傑以直落兩盤2比6不敵對手落敗；台維斯盃經過首天兩場單打爭逐後，港隊暫與中華台北打成1比1平手。

明天將會爭逐雙打賽事，香港頭號男單黃澤林將夥拍復出的前世大運及亞室運銅牌得主黃俊鏗，期望可以為港隊再爭勝。