菁英盃　又嚟地區打吡！和富大埔撼冠忠南區

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「菁英盃」A組周六（17日）獨腳戲，旺角大球場爆發「地區打吡」，由和富大埔硬撼冠忠南區。大埔今場派出的3名U22球員，包括門將林志基、彭欽蓬及郭縉諾，利馬今季首次擔正，為鄭子森及王力威等前鋒提供支援，後防繼續有加比爾壓陣，保連奴及安達齊齊缺陣；南區則有冼柏德、伍瑋謙及上場交出助攻的盧錦宏3位U22擔正，一對日本孖寶佐佐木周及川瀨浩太，繼續分擔攻守兩端重責，艾華於前線負責攻堅。（on.cc東網周六下午3時直播）

和富大埔正選：

66 林志基 [GK]

6 羅振庭

7 王力威

17 陳曉鋒 [C]

18 彭欽蓬

26 李家豪

31 翁煦濤

33 加比爾

67 利馬

77 郭縉諾

99 鄭子森

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀨浩太

5 杜度

6 基斯

11 佐佐木周 [C]

16 翟廷峯

18 艾華

21 冼柏德

22 謝朗軒

24 鞠盈智

27 盧錦宏

和富大埔後備：

63 李瀚灝 [GK]

4 馮冠鳴

5 關健朗

9 鍾偉強

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

19 趙少維

23 黃子俊

27 黃祖心

30 張力行

37 熊健沂

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

29 謝德謙 [GK]

8 李嘉耀

14 何振廷

19 簡嘉亨

20 游卓峰

23 容昊

44 劉學銘

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「菁英盃」周六（17日）上演A組獨腳戲，旺角大球場爆發「地區打吡」，由和富大埔硬撼冠忠南區。仍尋求新季首勝的大埔，面對強敵勢必放手一搏；開季3連勝的南區來勢洶洶，繼續乘勝追擊，攻防大戰一觸即發。（on.cc東網周六下午3時直播）

上場於「高級組銀牌賽」不敵標準流浪出局的和富大埔，今場展開「菁英盃」征途，季前接過球隊帥印的李恆匯，坦言仍要時間熟悉一班U22球員，但就認為他們的態度值得嘉許：「呢班U22唔少都喺大埔青年軍踢過，好多同我都係今季先開始合作，但我對佢哋嘅態度同決心都好滿意。」「阿匯」透露前鋒保連奴傷勢反覆，是役上陣成疑，上場有入球的加比爾則繼續領銜防線，抵禦南區高空轟炸。

今季新加盟大埔的U22門將林志基，過去曾入選港隊U19集訓名單，「阿基」希望今季能在「菁英盃」爭取更多出場機會。今仗對手南區陣中有不少制空能力強的球員，「阿基」透露過去一周都積極苦練應付「高空波」，同時提醒隊友要對近期腳風甚順的佐佐木周多加提防。

上場於「菁英盃」以4比0大勝深水埗後，冠忠南區各項賽事已錄得3連勝，氣勢如虹，主教練鄭兆聰（Ricky）提醒球隊切勿驕傲：「開局好對球隊信心自然有幫助，但有一日我哋都會輸波，到時要知道點去面對。」杜度上場因傷被調離場，但Ricky透露其問題不大，陳傲軒隨代表隊出戰「亞少外」，今場繼續缺陣，至於史提芬彭利拿和畢頓等傷兵暫仍難以候命。Ricky補充謂對手大埔鬥志可嘉，提醒球員要小心應對。

今季重返南區的盧錦宏，乃另一位曾效力過球隊青年軍的U22球員。上場「一隊地標戰」即交出一記助攻兼博到12碼，他坦言上場頗為緊張，認為自己仍要繼續努力：「第一場嚟講表現算唔錯，但仲要改善體能問題，希望嚟緊可以入到波。」