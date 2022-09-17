夏蘭特弗到爆　曼城半場速殺狼隊

周六(17日)晚英超早場上演「功夫腳屠狼」！曼城「鋒霸」艾寧夏蘭特上仗歐聯一記「功夫腳」絕殺多蒙特，技驚四座，今晚「藍月亮」再度出擊作客狼隊，又係夏蘭特表演時間。狼隊雖然防守硬淨，惟近5次交手4次半場已告落後，可見曼城正係狼隊剋星，追半場客勝。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

曼城今夏簽入艾寧夏蘭特，攻力進一步升級，聯賽6仗攻入20球，計埋歐聯夏蘭特踢咗8仗個人攻入13球，而且唔少都係關鍵入波，例如上仗歐聯對多蒙特，完場前飛身「功夫腳」撐入2比1絕殺，哄動全球，媲美兩大經典射手告魯夫同伊巴謙莫域，曼城有呢位挪威射手坐鎮，再加上奇雲迪布尼同根度簡於中場鋪橋搭路，要入波易如反掌。

「藍月亮」鋒力雖強，但後防難免會走漏眼，今季聯賽就有兩場先後賽和紐卡素同阿士東維拉，上仗對多蒙特亦係先失波，相信領隊哥迪奧拿定必全力改善，避免再被對手偷雞。

不過，曼城今場又唔使過於擔心失波問題，因為狼隊係英超攻力最差球隊之一，至今聯賽6仗僅入3球。縱使狼隊防守能力唔差，6仗僅失4球，但其銅牆鐵壁對曼城似乎冇效，事關近年對賽所見，「藍月亮」近5次交鋒就有4次半場領先，依家仲有夏蘭特壓陣，要攻破狼隊嘅密集防線就更有把握，曼城半場客勝有計。