菁英盃　杜度臨尾建功　冠忠南區挫和富大埔

「菁英盃」A組周六（17日）獨腳戲，旺角大球場爆發「地區打吡」，由和富大埔硬撼冠忠南區。最終南區比賽尾段雖然有基斯兩黃一紅被逐離場，但仍在全場形勢佔優下，靠杜度臨完場前攻入奠勝入球，最終以1比0擊敗和富大埔，今季各項賽事取得4連勝。

力爭今季首勝的大埔，今場派出的3名U22球員，包括門將林志基、彭欽蓬及郭縉諾，利馬今季首次擔正，為鄭子森及王力威等前鋒提供支援，後防繼續有加比爾壓陣；南區則有冼柏德、伍瑋謙及上場交出助攻的盧錦宏3位U22擔正，一對日本孖寶佐佐木周及川瀨浩太，繼續分擔攻守兩端重責，艾華出任自己較熟悉的右翼位置。

比賽開局節奏不算太快，南區形勢較為佔優，並多次靠死球戰術尋找入球。8分鐘，鞠盈智開出罰球，艾華跳頂高出。1分鐘後，翁煦濤禁區頂擺脫南區防守球員後，推順起腳遠射，未能命中目標。19分鐘，杜度接應角球楔前柱頭槌攻門，僅僅高出。

形勢較為受壓的大埔，28分鐘有李家豪交出精準長傳，王力威接應施射僅僅斜出。2分鐘，佐佐木周把握大埔後場傳球失誤，殺入禁區窄位起腳，僅僅射中網側。44分鐘，佐佐木周再接再厲，禁區內推大位起腳，可惜偏離目標，上半場雙方互無紀錄。

易變再戰，大埔作出調動，派出另一名U22球員張力行，並率先入局，48分鐘，張力行左路落地傳中，鄭子森轉身射門，威脅不到伍瑋謙。其後輪到南區連番威脅大埔後防，53分鐘後，佐佐木周傳中，川瀨浩太接應頭槌一頂，被林志基接實。65分鐘，鄭子森推入大位射門，未能命中目標。南區其後換入簡嘉亨加強攻勢，62分鐘，這位後備入替的南區翼鋒推入大位施射，被李家豪擋到後僅僅柱邊出界。71分鐘，杜度接應角球頭槌攻門，再被林志基沒收。

南區進一步換人，由何振廷及李嘉耀等球員入替，83分鐘，簡嘉亨沿右路殺入禁區，僅僅射中網側。比賽後段掀起高潮，對大埔形成圍攻之勢的南區，90分鐘終於有收穫，簡嘉亨右路傳中，杜度門前接應，射入全場唯一入球。雖然臨完場前南區因基斯兩黃一紅被逐，要以10人應戰，但對戰局影響不大，最終南區以1比0擊敗和富大埔，繼續連勝走勢。

南區今場雖然形勢佔優，但卻遲遲未能取得入球，賽後領隊貝可泓（Calvin）認為球隊今場表現未如理想，並指在酷熱天氣下作賽，進攻表現有所影響：「今日天氣好熱好焗，好多進攻去到最後傳送嗰下，都係發揮水準以下，好彩簡嘉亨等發揮到後備球員嘅功能。」基斯比賽後段兩黃一紅被逐離場，Calvin坦言對球證判決感不滿，但認為隊中有足夠人腳頂替其位置。今場過後，南區有3周時間休整，Calvin表示會趁機催谷球員體能，以面對10月份多場關鍵賽事。

至於大埔主教練李恆匯則認為和局會是更為合理的戰果，但承認比賽尾段，球隊出現防守集中力的問題，此外進攻效率亦需要提高。對於未來兩周休賽期內，「阿匯」計劃改善球隊進攻組織能力，並希望仍受肩膀傷勢影響的外援保連奴，能夠盡快傷愈復出。