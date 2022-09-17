亞青外　為名譽而戰！港隊誓擒東帝汶

「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽F組最後一輪賽事，周日（18日）香港20歲以下男子代表隊，於印尼泗水的格羅拉蓬托莫體育場面對東帝汶。港隊兩戰全敗後已告出局，但主教練張健峰仍希望球員忘記失利，以正面心態迎接最後一戰，力爭今次賽事首勝。（港台電視31周日下午5時直播）

上場以1比5輸給東道主印尼，惟在落後情況下，港隊仍靠陳傲軒12碼補中取得破蛋入球，主教練張健峰對港隊整體發揮感滿意。遭遇兩連敗後的港隊，被淘汰已成定局，最後一戰雖然已成例行公事，但主教練張建峰表示仍會視取勝為目標：「最後一場會全力爭勝，希望球員可以撇除頭兩場大敗嘅負面壓力。過去兩場比賽會令到球隊學識好多嘢，佢哋同時間亦要學識喺艱難嘅情況下，點樣正面地面對嚟緊嘅比賽。」「張峰」認為東帝汶個別球員質素不俗，提醒港隊球員要嚴防對手反擊。

繼首戰面對越南博得12碼，陳傲軒上場再成功斬獲入球，成為港隊場上為數不多的亮點，惟對於最終戰果，他難掩失望之情：「雖然知道雙方實力上係有差距，但大家對自己嘅表現都唔係好滿意，對結果感失望，但我絕對相信我哋係有能力做得更好。」陳傲軒表示希望球隊能夠暫時忘記過去兩場失利，將注意力放在應付最後一戰：「希望以一場勝利，完結今次外圍賽征途。」

東帝汶繼首戰0比4不敵印尼之後，上場再以同樣比數大敗予越南，兩戰兩負兼未能取得入球下，提早宣布出局。為備戰今次賽事，東帝汶早前亦曾出戰「U19東南亞錦標賽」，並於分組賽先後擊敗柬埔寨及新加坡，雖然最終無緣晉級，但已證明球隊有一定實力，其中主力前鋒基斯迪化及昆達，於賽事中都有斬獲，今次繼續隨隊出戰「亞青外」，表現值得留意。