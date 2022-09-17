港超聯　晉峰「坐爆主場」迎戰港會

「中銀人壽香港超級聯賽」在9月份的最後一場賽事，由晉峰坐鎮青衣運動場面對港會。「粉紅軍團」在新帥鄧冠研上任後，首場順利開齋，目前士氣大振，至於剛經歷大敗的港會，上場表現絕不失禮，絕對有力反客為主。兩隊實力相若，為全取3分今場必定鬥得激烈！（周日晚上6時開賽）

晉峰上場聯賽作客以2比1險勝和富大埔，主教練鄧冠研承認隊內信心的確有所提升，但認為聯賽仍有漫漫長路，提醒球員不要自滿。港會上場雖然大敗而回，「鄧Sir」卻直言對手擁有一定實力，球隊會以審慎的態度迎戰：「港會其實上場做得好好，反擊速度好快，個人對抗性唔錯，而佢哋嘅高空攻勢亦好有威脅；但我哋當然想贏波，希望喺主場可以提高勝算。」值得一提前鋒何思哲，以及需坐「跨季波監」的中堅艾拔簡勞，今場可以復出。日前公布獲得新心口贊助的晉峰，連日在fｂ專頁呼籲球迷支持，誓要「坐爆主場」！

港會上場在「高級組銀牌賽」慘吞傑志5蛋，但上半場成功守和對手，獲得不少球迷讚賞，不過主教練東尼咸美頓今場不敢掉以輕心，形容面對晉峰將會充滿競爭性：「我睇唔到港會有任何優勢，我哋熱身賽對過晉峰，當時打成3比3平手，了解到佢哋陣中有啲球員質素唔錯。」陣容上，前鋒里奧刑滿復出，港會今場可以強陣出擊。至於今季加盟港會後即成為進攻重心的基奧，則對球隊今場搶分充滿信心：「我哋而家係一支有質素嘅球隊，擁有具經驗嘅球員，我覺得可以喺依場比賽踢出好表現。」