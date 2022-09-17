港超聯　深水埗傾盡全力向「藍鳥」搶分

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

周日（18日）「中銀人壽香港超級聯賽」安排兩場激戰，頭場深水埗於深水埗運動場迎

戰傑志。遭遇兩連敗的深水埗，主場出擊當然希望搶分而回；實力強勁的「藍鳥」聯賽首度登場，3分志在必得，兩隊首度於港超舞台交鋒，夠晒新鮮感！（on.cc東網、港台電視32周日下午3時直播）■文：李浚湣

深水埗上場「菁英盃」4球不敵冠忠南區，主教練潘文迪希望球員能從失敗中學習，並相信他們會愈踢愈好。球隊今季仍未打開勝利之門，今場又要面對傑志，「迪Sir」表示不會給予球員太大壓力：「目標梗係想『開齋』，但最重要都係睇班球員嘅臨場表現，以及心理狀況；我覺得佢哋應該要放開嚟踢，唔好有任何包袱，導致畏首畏尾，盡力表現自己。」「迪Sir」透露王子聰及泰亞高可以復出，而蒙古籍新援奧恩博，早前已完成註冊手續，今場將會首度列入大軍名單。

門將王子聰有機會倒戈鬥傑志，他坦言以平常心面對，但就希望可以證明自己：「賽前都會照樣做足準備，對住傑志一班熟悉面孔，當然會踢得更落力，想證明到自己係有足夠嘅能力。」「王子」表示自己身體狀況不俗，目標今場保持不失，並提醒隊友要集中應付對方的高空及死球攻勢。

傑志上場在「高級組銀牌賽」5球擊退港會，順利躋身8強，總監兼主教練朱志光滿意球隊表現，期望球員逐漸取回比賽感覺，以及提升狀態。球隊今仗雖稍被看高一線，但「朱Sir」認為作客深水埗並不易踢，球員應認真對待：「個場地偏窄，可能進攻冇咁流暢，同埋草地質素冇咁好，對我哋用波可能有影響，但目標一定係贏波。」趙聡悟及曾以行正隨香港U20征戰亞青外繼續缺陣，「朱Sir」表示今場將視乎球員恢復情況，再作出輪換。

中場查理史葛（Charlie）上場相隔7個多月，再次為「藍鳥」於正式比賽上陣，更助球隊先開紀錄，他對自己能踢足90分鐘感到開心。Charlie預期今場對深水埗同屬硬仗：「球場更細，有利對方集中防守，加上比賽喺下午進行，一定好熱、好辛苦，預咗要好似上場咁，好有耐性先可以打開缺口。」

【兩隊預計正選陣容】

深水埗

門將：1王子聰

後衞：62諸榮祖 5陳靜謙 4簡紹威 6周家樂

中場：23杜國榆

中場：8尼高拉斯 10劉浩霖 41梁星耀 9羅港威

前鋒：39鄧子均

傑志

門將：1王振鵬

後衞：2羅梓駿 18周緣德 5艾里奧 23佐敦布朗

中場：4查理史葛 19黃洋 17米基爾

前鋒：99潘沛軒 9丹恩奴域 77費蘭度