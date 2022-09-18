孫興民被貶後備爆怒火　14分鐘轟3球創紀錄

周日(18日)凌晨英超賽事，熱刺主場6比2狂炒李斯特城，開季狀態低迷嘅南韓前鋒孫興民今場被貶後備，不過呢招反而激發「老孫」怒火，佢後備上陣即大爆發，短短14分鐘內連轟3球，帶領熱刺追平球會史上最佳英超開季成績。

熱刺今場罕見將孫興民擺後備，上半場戰況激烈，李城6分鐘由泰利文斯12碼先開紀錄，熱刺好快就憑2次角球攻勢，由哈利卡尼同艾歷迪亞建功反超前，李城41分鐘再由占士麥迪臣窩利抽入，半場兩隊踢成2比2平手。

換邊後2分鐘熱刺憑賓坦古亞入波領先3比2，李城之後急於反撲，但熱刺59分鐘換入孫興民後形勢突變，呢位南韓前鋒喺73分鐘至86分鐘期間連入3球，率熱刺大勝6比2完場。孫興民成為熱刺第1個喺英超後備上陣連中三元球員，而英超對上一個做出帽子戲法嘅後備，已要數到2015年嘅尼史密夫。

孫興民今場連中三元後並冇任何慶祝，疑似對被貶後備表達不滿，不過領隊干地賽後表示：「我為孫興民開心，你哋知道我對佢有幾高評價，我同孫興民講如果佢每次後備踢30分鐘都入3球，或者我應該繼續呢個實驗！」熱刺開季7場有5勝2和，17分成績平咗球會16/17球季嘅英超最佳開季成績，當年熱刺最終拎到亞軍。