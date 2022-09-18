巴塞大勝　18歲新星貢獻2次助攻最搶鏡

周六(17日)晚西甲，巴塞隆拿主場以3比0大勝艾爾切，射手羅拔利雲度夫斯基又入波，個人梅開二度，但都唔夠18歲西班牙新星巴爾迪搶鏡，呢位左後衞貢獻2次助攻，獲教練沙維大讚，成功上位。

巴塞隆拿上半場可以領先2球，巴爾迪功不可沒，34分鐘佢橫傳畀羅拔利雲度夫斯基射入空門。7分鐘後，巴爾迪又喺左路傳中，由迪比轉身射入。

換邊後僅3分鐘，羅拔利雲度夫斯基把握門前混戰射成3比0，呢位34歲波蘭國腳今季6場西甲已經有8球進帳，超越1997年嘅韋利，成為近25年以來，首季登陸西甲頭6場入波最多嘅球員，亦係巴塞史上首位3次喺西甲梅開二度嘅34歲或以上球員。

巴塞6戰有16分亦係球隊近5年最佳開季成績，復興在望。

賽後巴塞教練沙維特別大讚巴爾迪表現，佢話：「我為巴爾迪感到高興，1位18歲小將可以踢出呢種高水準，實在令人驚喜，佢可以為球隊帶來好多貢獻，我哋依家有3位一流左後衞，包括佐迪艾巴、馬高斯阿素朗。」

照沙維咁講，巴塞左閘有人滿之患，33歲嘅佐迪艾巴已經多次傳出可能被球會放棄，巴爾迪崛起，可能加快令佐迪艾巴走人。