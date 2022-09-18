英超7點早場　阿仙奴賓福特大火併

周日(18日)晚英超早場賓福特主場對阿仙奴，賓福特表現予人驚喜，大炒曼聯令人留下深刻印象；「兵工廠」踢法主動，近5仗聯賽全開3球或以上，今仗雙方鬥攻，2.5球大盤有計。(Now 621周日晚7時直播)

英超各豪門都要為主力被徵召應付國際賽而頭痛，但「兵工廠」就少咗好多煩惱，事關佢哋陣中巴西國腳加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、加比爾馬加希斯未有入選今次國際賽名單，可專注出戰英超，為領隊阿迪達提供充足兵源。

阿仙奴今季表現亦無可挑剔，開季聯賽5連勝氣勢如虹，雖然之後不敵曼聯連勝斷纜，但好快就喺歐霸盃擊敗蘇黎世重回勝軌，上周英超及歐霸延期令球隊得以休養生息，早前受傷嘅湯馬士柏迪已經復操，今場將可候命，令「兵工廠」以完整陣容出戰。

艾雲東尼腳風順

賓福特聯賽2勝3和1負，並時有佳作，季初大炒曼聯4比0之後，上仗又大炒列斯聯5比2，聯賽6仗攻入15球，踢法極富娛樂性；剛入選英格蘭代表隊嘅艾雲東尼累積攻入5球，腳風奇順，另外尤尼韋沙、麥比奧莫同祖殊達施華都有數胡能力，不容小覷，今場捧大盤啱數。

直播表

周日1:00pm 日職 橫濱水手 Vs 北海道札幌岡薩多

有線601、661台

周日2:00pm 韓職 水原藍翼 Vs 全北汽車

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周日2:00pm 韓職 FC大邱 Vs FC首爾

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周日5:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 水戶蜀葵

有線601、661台

周日6:30pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 國際米蘭

Now 638

周日7:00pm 英超 賓福特 Vs 阿仙奴

Now 621

周日7:00pm 法甲 蘭斯 Vs 摩納哥

Now 639

周日7:30pm 德乙 格雷特霍夫 Vs 柏達邦

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周日8:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 基達菲

Now 632

周日8:30pm 荷甲 燕豪芬 Vs 飛燕諾

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周日9:00pm 意甲 蒙沙 Vs 祖雲達斯

Now 638

周日9:00pm 法甲 馬賽 Vs 雷恩

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周日9:00pm 瑞典超 希爾星堡 Vs 馬模

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周日9:15pm 英超 愛華頓 Vs 韋斯咸

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周日10:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 西維爾

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周日10:45pm 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 阿積士

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周日11:05pm 法甲 南特 Vs 朗斯

Now 639

周一凌晨零時 意甲 羅馬 Vs 阿特蘭大

Now 638

周一凌晨零時 俄超 莫斯科斯巴達 Vs 莫斯科火車頭

有線602、662台

周一00:30am 西甲 貝迪斯 Vs 基羅納

Now 633

周一00:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周一02:45am 意甲 AC米蘭 Vs 拿玻里

Now 638

周一02:45am 法甲 里昂 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周一03:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周一10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 侯斯頓戴拿模

Now 638