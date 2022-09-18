港超聯　深水埗傾盡全力向「藍鳥」搶分

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）戰火重燃，頭場有新升班的深水埗，坐鎮深水埗運動場挑戰傑志。深水埗派出陳灝、羅港威及尼高拉斯負責攻堅，黎格爾復任正選，與劉浩霖及杜國榆坐鎮中場，為陳靜謙及嚴啟華一對中堅築成屏障，蒙古新援奧恩博首次入選大軍名單；今季首度於聯賽登場的傑志，繼續有查理史葛、基爾頓及米基爾繼續組成中場組合，為箭頭人物艾力士輸送彈藥，後防有周緣德擔正，並改由保羅負責把守最後一關，丹恩奴域及明加索夫先列後備。（on.cc東網、港台電視32周日下午3時直播）

深水埗正選：

17. 屠俊翹 【GK】

5. 陳靜謙

6. 周家樂

8. 尼高拉斯

9. 羅港威 【C】

10. 劉浩霖

12. 黎格爾

18. 嚴啟華

21. 陳灝

23. 杜國榆

62. 諸榮祖

傑志正選：

86. 保羅【GK】

2. 羅梓駿

4. 查理史葛

5. 艾里奧【C】

10. 基爾頓

17. 米基爾

18. 周緣德

23. 佐敦布朗

77. 費蘭度

88. 艾力士

99. 潘沛軒

深水埗後備：

1. 王子聰 【GK】

28. 戴廷匡 【GK】

4. 簡兆威

11. 黃靖揚

13. 鄧港桁

14. 烏哲里

19. 黃天朗

22. 林永志

39. 鄧子均

41. 梁星耀

59. 林俊維

99. 奧恩博

傑志後備：

1. 王振鵬【GK】

7. 明加索夫

9. 丹恩奴域

12. 杜馬思

15. 羅拔圖

19. 黃洋

22. 賓紀文

24. 顏卓彬

28. 鄭展龍

30. 張廣然

周日（18日）「中銀人壽香港超級聯賽」安排兩場激戰，頭場深水埗於深水埗運動場迎戰傑志。遭遇兩連敗的深水埗，主場出擊當然希望搶分而回；實力強勁的「藍鳥」聯賽首度登場，3分志在必得，兩隊首度於港超舞台交鋒，夠晒新鮮感！（on.cc東網、港台電視32周日下午3時直播）■文：李浚湣

深水埗上場「菁英盃」4球不敵冠忠南區，主教練潘文迪希望球員能從失敗中學習，並相信他們會愈踢愈好。球隊今季仍未打開勝利之門，今場又要面對傑志，「迪Sir」表示不會給予球員太大壓力：「目標梗係想『開齋』，但最重要都係睇班球員嘅臨場表現，以及心理狀況；我覺得佢哋應該要放開嚟踢，唔好有任何包袱，導致畏首畏尾，盡力表現自己。」「迪Sir」透露王子聰及泰亞高可以復出，而蒙古籍新援奧恩博，早前已完成註冊手續，今場將會首度列入大軍名單。

門將王子聰有機會倒戈鬥傑志，他坦言以平常心面對，但就希望可以證明自己：「賽前都會照樣做足準備，對住傑志一班熟悉面孔，當然會踢得更落力，想證明到自己係有足夠嘅能力。」「王子」表示自己身體狀況不俗，目標今場保持不失，並提醒隊友要集中應付對方的高空及死球攻勢。

傑志上場在「高級組銀牌賽」5球擊退港會，順利躋身8強，總監兼主教練朱志光滿意球隊表現，期望球員逐漸取回比賽感覺，以及提升狀態。球隊今仗雖稍被看高一線，但「朱Sir」認為作客深水埗並不易踢，球員應認真對待：「個場地偏窄，可能進攻冇咁流暢，同埋草地質素冇咁好，對我哋用波可能有影響，但目標一定係贏波。」趙聡悟及曾以行正隨香港U20征戰亞青外繼續缺陣，「朱Sir」表示今場將視乎球員恢復情況，再作出輪換。

中場查理史葛（Charlie）上場相隔7個多月，再次為「藍鳥」於正式比賽上陣，更助球隊先開紀錄，他對自己能踢足90分鐘感到開心。Charlie預期今場對深水埗同屬硬仗：「球場更細，有利對方集中防守，加上比賽喺下午進行，一定好熱、好辛苦，預咗要好似上場咁，好有耐性先可以打開缺口。」