港超聯　傑志火力全開贈深水埗「10蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）戰火重燃，頭場有新升班的深水埗，坐鎮深水埗運動場挑戰傑志。結果今季首度於聯賽登場的「藍鳥」兵不血刃，憑潘沛軒、查理史葛及丹恩奴域齊齊梅開二度，加上羅梓駿、明加索夫、鄭展龍及米基爾下半場各入1球，以10比0輕取比賽後段踢少1人的深水埗，收穫今季聯賽首勝之餘，更追平港超史上最大分差勝仗紀錄。

深水埗派出陳灝、羅港威及尼高拉斯負責攻堅，黎格爾復任正選，與劉浩霖及杜國榆坐鎮中場，為陳靜謙及嚴啟華一對中堅築成屏障，蒙古新援奧恩博首次入選大軍名單；傑志繼續有查理史葛、基爾頓及米基爾繼續組成中場組合，為箭頭人物艾力士輸送彈藥，後防有周緣德擔正，並改由保羅負責把守最後一關，丹恩奴域及明加索夫先列後備。

傑志開賽早段趁主隊尚未站穩陣腳，靠多次角球攻勢搶得先機，3分鐘，費蘭度開出角球，潘沛軒楔贏深水埗門將屠俊翹成功頂入，為今場入球騷拉開序幕。5分鐘後，傑志繼續靠角球發圍，屠俊翹將皮球拍出不遠，被伏兵門前的潘沛軒成功補中，後者個人梅開二度，為球隊贏到2比0。

兩球落後的深水埗則嘗試靠反擊，尋找埋門機會，23分鐘，羅港威左路傳中，黎格爾頭槌攻門偏離目標。1分鐘後，陳灝轉身擺脫傑志防守球員，殺入禁區起腳，可惜威脅不到保羅。25分鐘，艾力士接應潘沛軒傳中頭槌頂入，但就被球證吹罰越位在先食詐胡。其後艾力士博得12碼，查理史葛操刀破網，39分鐘為球隊贏到3比0。完上半場前，周家樂處理角球直接彎向球門，但被守近柱的佐敦布朗解圍。傑志半場着著3球優勢回更衣室。

易變再戰，深水埗率先換入鄧子均及簡兆威，但無阻傑志繼續數胡，49分鐘查理史葛禁區外起腳，射中陳靜謙改變方向入網，進一步擴大領先優勢。55分鐘，基爾頓送出傳送，羅梓駿殺入禁區射入，為球隊錦上添花。其後雙方繼續作出調動，「藍鳥」派出明加索夫及丹恩奴域，深水埗則換上蒙古外援奧恩博。

深水埗屋漏偏逢連夜雨，69分鐘簡紹威禁區外犯規，被球證兩黃一紅驅逐離場，主隊陷入10人作戰的困境。傑志把握人數優勢繼續搶攻，73分鐘，有明加索夫推入大位起腳破網，1分鐘後，丹恩奴域亦成功斬獲入球。及後賽事一度因天氣關係暫停約30分鐘，重開後「藍鳥」仍未收韁，78分鐘，先有鄭展龍門前射入，1分鐘後，丹恩奴域殺入禁區建功。83分鐘，米基爾接應明加索夫傳中頂入，為傑志埋齋。最終傑志鎖定10比0勝局，聯賽首戰旗開得勝之餘，亦追平2017年傑志10比0擊敗港會，所創下的港超單場最大分差勝仗紀錄。

傑志主教練朱志光表示球員事隔多月再戰聯賽，表現「出飢渴感」，但強調球隊的表現有改善空間：「有時可以完成1個射門，但球員處理迂迴咗，畀對手阻截，就少咗個埋門機會。」「朱sir」透露中場巴爾拿合約快將完結，目前仍待球會管理層處理相關問題。

是役梅開二度的潘沛軒，就希望可以在香港隊爭一席位：「希望可以喺其他比賽，喺港隊球迷面前交出更多表現。」

深水埗主教練潘文迪認為球隊各方面的條件，皆不及對手，會盡快提升球員實力至港超水平。