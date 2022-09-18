賓施馬缺陣　馬德里打吡博入球細

今輪西甲壓軸尾場上演「馬德里打吡」，馬德里體育會主場迎戰同市死敵皇家馬德里。馬體會一向防守大過天，打吡戰更加唔會亂攻，「銀河艦隊」開季8連勝，不過箭頭賓施馬因傷應該未能披甲，攻力受削，加上雙方近年碰頭例少交收，2.5球入球細更值博。（Now 632及611周一凌晨3時直播）

皇馬開季順風順水，連同歐聯、歐超盃在內更豪取8連勝；單計聯賽，更係今季西甲唯一全勝之師，連贏5場，佢哋對上一次開咧聯賽5連勝，已經要數到2009至2010年度球季，即係話喺主帥安察洛堤帶領下，今季係近10年最強嘅「銀河艦隊」。

皇馬3位鋒將賓施馬、洛迪高高斯及雲尼斯奧斯祖利亞輪流發威，只可惜王牌射手賓施馬喺早前歐聯對些路迪傷出，已經休養咗一個星期，應該趕唔切今仗披甲，攻力大減。

睇番皇馬近7次出戰打吡，雖然取得3勝3和1負略佔上風，但其實僅入6粒，可見每次對馬體會都鬥得相當緊湊。

基沙文限時上陣影響攻力

另一邊廂，馬體會近3仗聯賽取得2勝1和，惟上周中歐聯0比2輸畀利華古遜，以主帥施蒙尼咁保守嘅作風，新敗後一定會着手改善防線。

礙於避免觸及買斷條款，馬體會每仗只讓巴塞借將前鋒基沙文後備上陣30分鐘，雖然近日有指巴塞願意減價出售，但預計佢今仗唔會擔正，對進攻點都有影響。

何況馬體會一向守強於攻，尤其打大戰更加保守，單計近7次「馬德里打吡」，總入球全開2球或以下，入球細乃不二之選。