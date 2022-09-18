秋季帆船賽　近600好手雲集維港較技

由香港遊艇會的「秋季帆船賽」於周六及日(17及18日)一連兩天，假維多利亞港上演，並為2022至23年度帆船賽季，揭開戰幔。賽事錄得逾100艘分別來自七個統一級別、Sportsboa，以及大船級別的賽船，近600名帆船運動員在維港同場比併。

開鑼賽共設3場賽事，周六(17日)為首場，次場及尾場則在周日(18日)上演。首場賽事原訂周六下午1時40分展開，惟參賽船隊起航後一直處於無風狀態，賽事因而被逼取消。次場賽事原定周日上午10時50分開始，惟賽區仍未起風，更一度掛起「競賽推遲」旗幟(AP 旗)，延至正午12時始能夠開賽；尾場賽事緊接次場賽事完結後立即進行。賽事起點設於九龍灣一帶，賽道主要在九龍灣至北角一帶繞圈舉行。

今年的「秋季帆船賽」適逢Dragons級別帆船90周年誌慶。早於1932年，維港首現Dragons級別帆船，更於當年的「秋季帆船賽」亮相。今年共見13首Dragons級別帆船上陣，「Phyloong II 號」是其中一艘，由邱智嫻掌舵：「Dragons為國際級別帆船，故充滿國際賽水平的選手，能在這個大日子以 Dragons 出戰開鑼賽實在是與有榮焉。」

Etchells 級別帆船「Meihem 號」由前港隊帆船運動員謝劭傑，以及唐秉信上陣應戰，兩人退役後並未有離開帆船運動，積極參與本地各項賽事。唐秉信上月曾染疫，即使現已痊癒，惟體力仍在恢復當中，賽前特別多強訓練，足證對賽事之重視。兩天賽事，1日被逼取消，1日風力欠奉，謝劭傑指是次賽事策略，重點在於避免進入無風帶，以尋找最佳航行路線。最終，「Meihem 號」榮獲該組別亞軍。

「Arcturus 號」為大船級別的其中一艘賽船，黃凱徽為船上前甲板手，需不時留意前帆情況，尤其在逆風轉向及順風轉向之時。他指大部份帆船運動員對開鑼賽都十分期待，期待再嘗在維港比賽的滋味。最終，「Arcturus 號」膺組別季軍。