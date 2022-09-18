亞青外　下半場兩度失守　港隊U20不敵東帝汶

「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽F組最後一輪賽事，港隊U20於印尼泗水的格羅拉蓬托莫體育館，面對東帝汶。結果憑趙聡悟上半場先拔頭籌的港隊，換邊後兩度失守，最終以1比2不敵東帝汶，今屆外圍賽3戰皆負。

賽前已無緣晉級的港隊U20，今場正選陣容作出5個調動，門將鍾凱文首次擔正，何瀧浩及曾樂圖復任正選，趙聡悟與曾以行等繼續擔正，前線派出馬斐擔任箭頭，與上仗斬獲入球的陳傲軒負責攻堅。

比賽開局東帝汶較為主動，港隊則採取前場逼搶牽制對手。8分鐘，東帝汶隊長基斯迪化殺入禁區起腳，被鍾凱文沒收。2分鐘後，馬斐接應何瀧浩直線起腳，東帝汶門將祖尼度撲出不遠，被趙聡悟補中，港隊成功先拔頭籌。落後的東帝汶積極反撲，令港隊後防一度受壓，28分鐘，東帝汶角球攻勢，奧拉加後上助攻射門斜出。31分鐘，基斯迪化禁區頂遠射僅僅斜出。港隊半場暫時領先1球。

換邊後，東帝汶換入昆達加強攻勢，港隊亦派上鄧筵霑及馬希偉。52分鐘，東帝汶角球攻勢，由祖雲圖頂入追成平手。57分鐘，趙聡悟殺入禁區推大位起腳，被對手守將擋走。60分鐘，港隊解圍不遠，伊之雲利奧門前射入，為東帝汶反超比數。73分鐘，後備入替的基菲沿左路壓入禁區，窄位起腳未能命中目標。

港隊比賽後段積極嘗試爭取入球，82分鐘，馬斐接應角球頭槌一頂，未能命中目標。臨完場前港隊一次高波攻勢，曾以行跳頂，對手守將成功護空門，其後後備入替的嚴啟倬，射門亦告斜出。最終港隊U20以1比2不敵東帝汶。

賽後主教練張健峰指出球隊雖然先拔頭籌，但領先後未能成功控制節奏，導致體能下滑情況嚴重。「張峰」承認對手球員個人能力頗高，令港隊難以招架：「下半場連失兩球，都同集中力下滑有關，加上一對一防守，難以阻止對手球員推進突破，呢個情況我哋改善唔到，導致我哋長期受壓。」