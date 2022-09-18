港超聯　晉峰1比1激和港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）尾場賽事，由晉峰坐鎮青衣運動場面對港會。港會憑安高沙頭槌領先半場，但晉峰易邊後憑費利浦薩妙射追平，最終兩隊踢成1比1平手，各得1分。

主隊晉峰由刑滿復出的艾拔簡勞，夥拍葉卓文出任中堅，黃偉國、卡爾特納坐鎮中場，前線進攻三叉戟包括費利浦薩、紀思昊及播磨浩謙。至於港會續由費查把關，杜國樑、積施利鎮守後防，羅賓士高、安高沙出任兩翼，里奧及基奧負責攻堅。

今季首次主場出擊的晉峰，開賽初段即採取主動，5分鐘一次角球攻勢，對方前鋒里奧禁區內犯下手球，12碼由費利浦薩操刀，但被港會門將費查「捉到路」。形勢處於被動的港會，35分鐘更有主力羅賓士高傷出，由李小恆入替；不過3分鐘後卻率先打開記錄，安高沙接應角球近門頂入，港會領先1比0。上半場尾段晉峰在前場博得罰球，葉卓文頭槌被門將費查接實，半場港會領先1球。

易邊後晉峰差點再次失守，港會大腳斬前，門將林駿杰出迎未能打走皮球，里奧禁區內面對空門，但窄角球下起腳僅中網側。晉峰隨後換入何思哲、林樂勤等加強攻力，74分鐘費利浦薩憑一己之力爆上前場，禁區頂勁射破網，為球隊追成1比1。雙方之後未有增添比數，最終兩隊握手言和。