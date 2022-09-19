皇馬遇神殺神　半世紀最強9連勝捧盃吉兆

皇家馬德里遇神殺神！周一(19日)凌晨西甲「馬德里打吡」，皇馬憑洛迪高高斯同費達歷高華維迪入波，作客2比1擊敗最後得10人應戰嘅馬德里體育會。皇馬喺西甲6戰全勝重登榜首，係歐洲5大聯賽唯一全勝球隊，各項賽事9連勝更加係皇馬逾半世紀最佳紀錄，認真犀利！

今場「馬德里打吡」充滿火藥味，主隊中場佐治高基一開波已經凶狠踢人引爆雙方衝突，馬體會球迷亦不斷向雲尼斯奧斯祖利亞等球員唱種族歧視歌曲，不過皇馬沉着應戰，18分鐘洛迪高高斯同曹亞文尼一次精彩撞牆，前者殺入禁區順勢抽入領先。

皇馬36分鐘擴大紀錄，雲尼斯奧斯祖利亞左路突破射門中柱，但費達歷高華維迪及時趕到補射入網，個人連續第3場比賽拎到入波。馬體會完場前7分鐘由馬里奧靴莫素藉角球攻勢破蛋，而呢位守將喺補時階段更因爭位動作過火，兩黃一紅被逐，最終皇馬保住2比1勝果。

連埋歐聯同歐超盃，皇馬開季9戰全勝，係佢哋自61/62球季同68/69球季後，第3次造出開季9連勝佳績，之前2次皇馬都成功捧走西甲冠軍，可以話係捧盃吉兆！皇馬教練安察洛堤賽後表示：「皇馬有強大陣容，我哋喺賓施馬缺陣下創出呢個佳績，或者有某啲地方可以改善，但我已經唔能夠再向呢隊波要求更多！」