靴南高美斯兄弟搶晒鏡　西班牙男籃捧走歐錦賽

西班牙周日在歐洲男籃錦標賽以88比76力挫法國，第4度捧走錦標，靴南高美斯兄弟表現搶鏡，合力為球隊取得41分，兩兄弟並包攬賽事MVP。

這是西班牙繼2009、2011及2015年，在歐錦賽第4度封王，在歐洲史上排名第3，僅次於蘇聯的14次及南斯拉夫的8次。西班牙在決賽首節已不斷搶攻，靴南高美斯兄弟的連環「三分雨」，一度將比分拉開至21分。

今季在NBA轉投速龍的J靴南高美斯（Juancho Hernangomez）在決賽手感火熱，狂砍7個三分球，這是自1995年塞爾維亞的Aleksander Djordjevic轟出9球之後次佳表現，他是西班牙奪標的第一功臣，全場轟入27分、5籃板及2攔截，賽後當選決賽MVP實至名歸。

至於其哥哥、效力塘鵝的W靴南高美斯在決賽中也同樣被受讚賞，全場貢獻出14分、8籃板，並榮膺今屆歐錦賽的最有價值球員；他在今屆比賽場均17.2分及6.9個籃球，是陣中的靈魂。

此外，今屆歐錦賽最佳陣容亦隨之出爐，西班牙佔兩席，包括W靴南高美斯及布朗（Lorenzo Brown）、法國的高拔、希臘的安迪杜甘普及德國的舒洛達。