東奧女團銅牌組合出擊　世乒團體賽力爭獎牌

香港乒乓球代表隊將參加9月30至10月9日中國成都舉行的世界乒乓球團體錦標賽，周一（19日）於體院進行視像訪問，東京奧運女團銅牌李皓晴、杜凱琹及蘇慧音將再度合作，力爭獎牌。

世界乒乓球團體錦標賽兩年一度舉行，今屆香港隊將派出5男5女出戰，包括男子隊的黃鎮廷、林兆恒、吳柏男、李漢銘、姚鈞濤，以及女子隊的李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、朱成竹和吳詠琳。總教練陳江華表示，「女團將力爭獎牌，而男團將以前8為目標。為專心備戰，球隊上周展開訓練營，球員心態完美，對他們有信心。」

香港女子隊曾於2018年團體世錦賽奪季，「大師姐」李皓晴表示，奧運成績已成過去，會專注打好每一個賽事：「朱成竹首次參加團體世錦賽，我們會互相幫助，努力交出好成績。東京奧運之後，隊中的凝聚力和信心都有加強，成績不會成為我們的包袱，我們會盡力發揮。」世界排名第7的杜凱琹希望團隊展現東京奧運對德國時的拚勁，「放手一搏」。受傷患困擾的蘇慧音自東京奧運後減少比賽，現時世界排名跌至172，她表示，「這是我期待已久的賽事，我只打過一次世界團體賽，好想再和隊友並肩作戰，心情特別興奮。」