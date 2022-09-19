霹靂舞跳上奧運舞台　香港B-girl：有機會就衝

隨着霹靂舞（Breakdance）成為2024年巴黎奧運新增項目，這種街頭舞蹈亦登上全新舞台。突如其來的奧運夢，令兩位香港「B-girl」「阿蕉」黃昭惠（Banan）和伍秀雯（Fifty）感到驚喜：「既然有機會，就衝吧！」

「Breakdance曾經沉寂一時，現在奧運為我們帶來了突破點。」港隊選拔賽第一站女子18歲以上亞軍B-girl伍秀雯說。季軍的「阿蕉」則希望關注度提升之餘，可吸引各界投放更多資源：「霹靂舞比較像極限運動，或者就是能上到奧運舞台的原因。和其他國家比較，我們缺乏賽事，實戰經驗較少，很想出國比賽，讓其他國家知道香港也有出色的舞者。」

阿蕉：「死慳死抵」儲錢比賽

要進軍奧運，選手就要參加一系列比賽，由香港鬥到去外國，兩位B-girl坦言如能入選香港隊，就算「死慳死抵」也會儲錢出外比賽。作為運動員，她們當然想全職跳舞，「但為了生活，沒可能不工作。」「阿蕉」毅然放棄全職工作，轉為任職工時較彈性的修眉師及兼職舞蹈導師，只為較易安排訓練時間，「奧運增加了小組循環賽，對體能考驗更大，所以近月都積極做Gym，加強體能。」

Fifty︰比賽帶埋電腦工作

至於Fifty說到工作時露出了尷尬笑容：「我是會計文員。」10分鐘前，她才與「阿蕉」在台上帥氣地「Battle」，很難想像平日是位「辦公室女郎」。跳舞時的Fifty總是隨心所欲，但她笑說工作時就喜歡「整整齊齊」：「我見到啲數齊晒，就會好開心。」由於比賽通常在周末舉行，Fifty盡量選擇5天上班的工作，「有時要到外國比賽，幸好公司『放』我走。我會帶手提電腦去比賽，趁空閒時完成工作。」

「兼職運動員」的路確實難行，但工作後她們就會變回「熱血B-girl」，鑽研技術及新舞步，「乜都自己嚟。」經過兩站港隊選拔賽後，兩人下月將出戰世界系列賽南韓站，為11月的大獎賽和亞錦賽寓賽於操。

圖、文：余樂詩