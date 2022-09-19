香港隊　友賽前首操　莊恩安達臣解釋選人原因

為備戰本周兩度主場迎戰緬甸的友誼賽，足總在周日（18日）公布25人決選名單後，港隊周一（19日）下午即於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開首課操練。主教練莊恩安達臣在訓練前先出席記者招待會，解釋今次友賽的選人原因。

港隊首課操練維持約兩小時，但當中只有24名球員出席，而黃威則因病缺陣。對於一眾外流中國聯賽的球員，包括安永佳、茹子楠、勞烈斯、梁諾恆及陳俊樂，未能參與兩場友賽，主教練莊恩安達臣坦言自己不會有太大反應：「中國隊今次無比賽，同時球隊又要應付好多場本地賽事，所以我都明白好難放人；不過出年3月嘅國際賽期，我相信佢哋可以歸隊。」安帥續指安永佳的箭頭位置，將由艾力士或孫銘謙頂替。

今次大軍名單中，效力東方龍獅的亞歷斯祖，屬於港隊唯一一名新面孔，安帥表示在茹子楠未能歸隊，加上徐宏傑受輕傷下，陣中未有太多右閘選擇，因此希望他的入選可提升板凳深度。對於未有把握今次友賽機會，召入更多新人試陣，安帥則解釋目前挑選的25名球員，已屬於其心中的最佳陣容：「依班球員陪我征戰過『亞洲盃』外圍賽同『東亞盃』，踢出過好好嘅表現；另外我幾乎每場港超賽事都有留意，但現階段我唔覺得有其他球員，可以取代到佢哋嘅位置。」

另外較受曯目的是謝家強（Sean）及陳肇鈞（Philip）兩位自由身球員，繼續有份入選今次大軍名單，安帥認為兩人對球隊相當重要：「Sean喺之前兩項國際賽嘅表現好好，佢好強壯同有質素，對球隊有好大幫助；而Philip早前都有跟唔同球隊訓練，甚至踢友賽，狀態唔太差。」