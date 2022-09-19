曼聯冬窗拒絕增兵　坦哈格與高層矛盾升級

國際賽期開始，曼聯暫時可以抖抖，不過英國傳媒仲未肯放過「紅魔鬼」，繼續發挖球隊內部矛盾造文章，最新消息話主帥坦哈格與CEO李察阿諾特就冬窗增兵意見相左，衝突一觸即發！

曼聯今夏一輪增兵後，先後購入利辛度馬天尼斯、安東尼馬菲奧斯等貴價兵，球會淨支出達到2億鎊上限，不過坦哈格認為球隊仍存在唔少弱點，例如右閘、中鋒、防中位置都需要繼續強化，先有能力與曼城及利物浦等強隊競爭，冬窗增兵勢在必行。

另邊廂，李察阿諾特除咗批出增兵預算，佢仲有好多瓣要兼顧，例如奧脫福球場同卡靈頓基地翻新工程，需要投入龐大資金，而且曼聯今夏已經使咗2億鎊，今個年度再無多餘資金揮霍，所以對於冬窗增兵計劃，佢係持反對意見。

英國《The Athletic》及《曼徹斯特晚報》不約而同報道上述觀點，坦哈格心目中已有增兵心儀人選，包括荷蘭國腳前鋒卡普、比利時中場泰利文斯，另外再簽一名右閘做達洛治後備，喺坦哈格眼中只有不斷增強球隊實力，資金多少唔係佢考慮範疇，至於李察阿諾特嘅職責係睇實球會盤數，支出同收入都要計清楚，兩大巨頭喺冬窗增兵問題上有拗撬，定必火花四濺。