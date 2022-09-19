傷病專家警告　馬迪爾隨時打柴

曼聯法國前鋒安東尼馬迪爾喺季前熱身賽踢到識飛，但未開季就受傷，早前「雙紅會」對利物浦一度復出，但之後又傷過，一直無法持續上陣，原來係因為佢嘅腳傷無法斷尾，有傷病專家警告，再唔正視問題，馬迪爾生涯隨時係咁先。

建立英超球員傷病紀錄網站嘅傷病專家Dinnery表示，馬迪爾嘅傷勢可能超出預期，比想像中嚴重，反覆受傷令佢傷勢不斷加重，最嚴重將影響往後比賽生涯。分析指出，馬迪爾持續出現腳筋拉傷、跟腱軟組織拉傷等問題，傷病不斷累積加重，由於曼聯只對佢採用較保守方式治療，無法根治舊患，令佢極容易再度受傷，變成玻璃腳。

除咗不斷受傷，舊患更嚴重影響馬迪爾嘅柔韌性同爆發力，對佢速度、轉身、衝刺同靈活性都有所影響，事實證明，馬迪爾於曼聯早期入球率甚為穩定，試過1季入23球，但近年入球率暴跌，正是傷患令佢無法大範圍跑動，狀態下滑。

Dinnery建議，曼聯應該為馬迪爾安排一次手術，將佢嘅舊患徹底根治，回復健康，因為馬迪爾係一名有質素前鋒，佢早前喺「雙紅會」上陣短短半場就創造4次過人數據，至今仍然係曼聯今季單場過人次數最多嘅球員，如果佢就此打柴，實在可惜。