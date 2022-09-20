法國世盃前又亂！麥巴比宣布杯葛國家隊活動

法國每次國際大賽前都有內亂發生，距離卡塔爾世盃只有2個月時間，法國王牌前鋒基利安麥巴比又帶頭作反，呢位23歲球星因同法國足總就肖像權分配出現糾紛，周一(19日)發聲明宣布杯葛法國隊所有宣傳活動，包括周二(20日)嘅團體照拍攝，據報足總已承諾盡快再同麥巴比磋商，希望可以化解危機。

法國即將喺歐國聯對奧地利同丹麥，亦係11月份世界盃展開前最後2場賽事，不過麥巴比突然發出聲明：「喺法國足總拒絕調整國腳嘅肖像權安排下，麥巴比決定杯葛國家隊嘅團體照活動，未能喺世界盃前同足總達成共識，我哋覺得非常遺憾。」

據報麥巴比不滿足總支配國腳嘅肖像權，而且法國部份贊助商好似博彩公司、零食、快餐類品牌，麥巴比亦覺得會影響佢嘅個人形象，今年3月已傳出麥巴比同足總鬧不和，不過當時足總就作出安撫，私下承諾會喺世盃前「搞掂」，但半年過去足總仍未有行動，逼使麥巴比玩杯葛。

面對麥巴比進逼，法國足總周二凌晨發聲明回應：「收到球員嘅反映後，法國足總將重新審視國腳肖像權安排，盡量滿足各方面嘅利益同要求。」法國備戰世盃麻煩多多，早前爆出保羅普巴被哥哥踢爆「向麥巴比落降頭」鬧劇，保羅普巴亦一度被禁錮勒索，警方仍就事件進行調查。

每逢大賽前爆內訌已成法國「傳統」，08年歐國盃前出現加拿斯、拿斯尼「爭隊巴座位」開拖事件、10年世盃前又有列貝利、賓施馬嫖雛妓醜聞，同屆分組賽期間更爆出安歷卡被逐出國家隊、部份球員罷操兼內訌嘅超級鬧劇；去年歐國盃前又有基奧特同麥巴比公開互相指責事件，麻煩多多。